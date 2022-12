Na Ľubovnianskom hrade chystajú šľachtické Vianoce i hradnú sánkovačku

Stará Ľubovňa 24. decembra (TASR) - Na Ľubovnianskom hrade chystajú aj tento rok šľachtické Vianoce u grófa Zámoyského. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že návštevníkom predstavia, ako sa kedysi stolovalo, aké boli darčeky a tiež čo sa počas sviatkov varilo. Do Troch kráľov pripravili na hrade i v skanzene aj ďalšie podujatia.



"Prvého novembra sme hrad uzatvorili, jednak z dôvodu rozsiahlej údržby drevených prvkov a ošetrovania zbierok, ale trošku sme potrebovali aj ušetriť energiu, čo sa nám aj podarilo. Vianočný program sme si tento rok pripravili od 25. decembra až do 7. januára. Hrad bude otvorený od 11. do 16. hodiny, takže návštevníci zažijú aj večerné osvetlenie a môžu si ho vychutnať v interiéri," uviedol Mikulík.



Šľachtické Vianoce budú môcť návštevníci zažiť od 27. do 30. decembra. V hradnej kaplnke chystajú koncert kapely Srdcovka, ktorá hrá piesne rozličných etník žijúcich na Spiši, a tešiť sa môžu aj na vianočný remeselný trh. V skanzene pripravujú komentovanú prehliadku a tvorivé dielne o tom, aké boli tradičné Vianoce kedysi. Na Nový rok bude v hradnej kaplnke slávnostná svätá omša, na Troch kráľov v Chráme sv. Michala Archanjela v skanzene zase svätá liturgia.



"Nezabúdame ani na deti, ak nám bude priať počasie, tak prvýkrát v histórii sa bude v útrobách hradu sánkovať. Chceme pripraviť takú sánkarskú dráhu na druhom nádvorí so všetkými bezpečnostnými opatreniami, takže všetci sú vítaní," upozornil riaditeľ.