Na Ľubovnianskom hrade slávnostne skolaudovali Palác Lubomírských

Stará Ľubovňa 25. júna (TASR) - Obnovený Palác Lubomírských, ktorý je súčasťou hradu v Starej Ľubovni, vo štvrtok slávnostne skolaudovali. Prešovský samosprávny kraj (PSK) preinvestoval počas troch rokov na tejto pamiatke takmer 1,9 milióna eur.



„Je to pre nás mimoriadna udalosť, keďže sa podarilo zatraktívniť ďalší objekt v rámci hradobného areálu, ktorý je raritou kraja a určite aj Slovenska. Minuloročná návštevnosť múzea, jeho objektov prekročila hranicu 214.000 návštevníkov, čo je veľký záväzok,“ povedal pri slávnostnej kolaudácii barokového paláca predseda PSK Milan Majerský.



Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík priblížil, že sa urobila kompletná rekonštrukcia a reštaurovanie. Celý palác sa odvodnil, urobila sa strecha, fasáda, podlahy, je tu rekuperácia, čiže vzduchotechnika rovno v skalnom brale, ktorá má zabezpečiť, aby omietky vydržali minimálne ďalších päť storočí. „V paláci bolo komplexne zrekonštruovaných a zreštaurovaných 14 komnát, v ktorých vystavíme početné zbierkové predmety z Poľska, Luxemburska či Španielska. Nebudú chýbať nálezy objavené počas samotnej rekonštrukcie. Ide napríklad o čiernu kuchyňu, historické toalety, vzácne nápisy či maľby v exteriéri a interiéri, ktoré mnohé neboli doteraz známe,“ dodal Mikulík.



Súčasťou slávnostnej kolaudácie obnoveného barokového paláca bolo uloženie časovej schránky s dobovou tlačou, platidlom, fľaškou spišskej borovičky i rúškom symbolizujúcim časy pandémie. „Časové schránky sa ukladali do murív, keď sa diala nejaká významná udalosť. Schránka, ktorá je dovezená z Českej republiky, by sa mala otvoriť o 122 rokov,“ ozrejmil riaditeľ múzea.



Palác pre verejnosť sprístupnia až v apríli v roku 2021. Dôvodom podľa Mikulíka je ochorenie COVID-19 a prisľúbené pozvanie všetkých potomkov po meči, ktorých predkovia vlastnili a bývali v tomto paláci. V budúcom roku verejnosti predstavia všetky komnaty s expozíciami - Komnata kniežat Lubomírských, kuchyňa, Krása červeného mramoru–lapidárium, historické sklady a nakladače do krbov, historická knižnica, kryštálová komnata, lovecký salón, jedáleň grófa Juraja Félixa Raisza, Pracovňa kastelána, historická knižnica, zbrojnica a vinotéka v podzemí paláca.