Na Ľubovnianskom hrade sprístupnili výstavu kráľovských šperkov

Stará Ľubovňa 23. júla (TASR) - Na Ľubovnianskom hrade v týchto dňoch sprístupnili pre návštevníkov novú unikátnu výstavu kráľovských šperkov. Stála expozícia pod názvom Klenotnica Hradu Ľubovňa je umiestnená v barokovom bastióne. TASR informovala historička umenia Ľubovnianskeho múzea Daniela Reľovská. Expozícia je venovaná pokladom rodiny Zamoyských.



Pre potreby výstavy priestor esteticky vylepšili a špeciálne osvetlili. Miestnosť zároveň doplnili portréty astúrskej princeznej Márie Mercedes, španielskej infantky Izabely Bourbonskej a princeznej dvoch Sicílií Márie Karolíny de Bourbon. Celkovo je tam vystavených 33 predmetov po princeznách, z toho desať si múzeum zapožičalo zo súkromných zbierok a po majiteľoch rodiny Zamoyski. Najviac predmetov zapožičal vnuk španielskej infantky Izabely José Miguel Zamoyski de Borbón y Navarro, ktorý nad výstavou prevzal záštitu a zároveň ju nedávno slávnostne otvoril.



„Medzi vzácne predmety môžeme zaradiť modlitebnú knižku vykladanú diamantmi z dielne Mellerio. Išlo o svadobný dar kardinála primasa Španielska princeznej astúrskej. Vzácny predmet bol z hradu počas druhej svetovej vojny odcudzený, neskôr ho na medzinárodnom trhu so starožitnosťami vypátral a získal gróf Marcin Zamoyski, ktorý ho následne odovzdal jeho právoplatným majiteľom,“ uviedla Reľovská. Ďalším vzácnym predmetom je jemne zdobená strieborná škatuľka s motívmi kvetov, v ktorej vnútri je malé vrecúško so španielskou pôdou. Na hrade tiež vystavujú luxusný manilský šál z jemného hodvábu, ktorý bol majetkom španielskej kráľovnej Márie Kristíny Habsbursko-Lotrinskej. Zo súkromnej zbierky zapožičali aj ruženec, ktorý patril Karolíne Zamoyskej.



„Zo zbierok múzea vyniká dámsky náhrdelník typu riviére splývavého vzhľadu, ktorý je zostavený zo 14 oválnych kameňov v podobe antických hláv navzájom pospájaných zlatými článočkami v tvare 13 rôznych kvietkov,“ doplnila Reľovská. Je z obdobia okolo roku 1820 pôvodom z Francúzska a vyrobili ho z 18-karátového zlata. Nemenej vzácnou je podľa historičky ručne vyšívaná hodvábna šatka Máriou Mercedes de Bourbon.



Riaditeľ múzea Dalibor Mikulík upozornil, že prevoz vzácnych šperkov zo súkromnej zbierky v Španielsku sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. „Ministerstvo kultúry Španielska muselo povoliť vývoz vzácnych predmetov na Slovensko. Následne sme hľadali vhodnú špedičnú firmu, ktorá by to previezla rovno na hrad, takú sme nenašli, takže sme to prevážali z Madridu do Viedne a z Viedne potajomky na hrad. Hodnota zbierky je nesmierne vysoká, presnú výšku viem len ja a poisťovňa,“ podotkol riaditeľ. Šperky na hrade vystavujú vôbec po prvý raz.



Petra Líšková z oddelenia marketingu Ľubovnianskeho múzea dodala, že výstava je nielen pripomenutím bohatej histórie šľachtického rodu, ale aj poctou výnimočným ženám, ktorých osudy sa neoddeliteľne spájajú so Slovenskom. Návštevníci ju môžu vidieť do konca roka 2027.