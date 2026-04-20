Na Luníku IX položili základný kameň prestupného bývania
Do nových bytov by sa mali po splnení určitých podmienok presťahovať obyvatelia žijúci v už existujúcich bytoch na Luníku IX.
Autor TASR
Košice 20. apríla (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Luník IX v pondelok oficiálne odovzdala stavenisko zhotoviteľovi štyroch bytových domov. Pri tejto príležitosti slávnostne poklepali základný kameň stavby. Dokopy 48 nájomných bytov má byť súčasťou takzvaného prestupného bývania. Pre TASR to uviedol starosta Marcel Šaňa.
„Zhotoviteľ by mal oplotiť stavenisko v najbližších dňoch. Budúci týždeň by sa mohlo začať s prvými prácami. Pre nás je to špeciálna udalosť, pretože sme na projekte pracovali desať rokov. Cieľom je zrušiť nelegálnu osadu známu ako Mašličkovo,“ povedal.
Výstavbu má na starosti spoločnosť Reinter. Podľa zmluvy o dielo by mala byť hotová do dvoch rokov a stáť by mala necelých 5,2 milióna eur s DPH. MČ získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 5,88 milióna eur, pričom sú jeho súčasťou aj mzdy pre asistentov bývania na najbližšie roky. Projekt bude v plnej miere financovaný z európskych zdrojov.
Bytové domy postavia na Hrebendovej ulici - na mieste, kde boli v minulosti byty, ktoré pre havarijný stav museli zbúrať. Pôjde o trojpodlažné objekty s 12 dvojizbovými a trojizbovými bytmi. Celková kapacita bývania by mala byť 288 obyvateľov.
Do nových bytov by sa mali po splnení určitých podmienok presťahovať obyvatelia žijúci v už existujúcich bytoch na Luníku IX. Tie po uvoľnení plánujú prerobiť na dvojizbové a následne by sa do nich mali nasťahovať rodiny z Mašličkova.
„Zhotoviteľ by mal oplotiť stavenisko v najbližších dňoch. Budúci týždeň by sa mohlo začať s prvými prácami. Pre nás je to špeciálna udalosť, pretože sme na projekte pracovali desať rokov. Cieľom je zrušiť nelegálnu osadu známu ako Mašličkovo,“ povedal.
Výstavbu má na starosti spoločnosť Reinter. Podľa zmluvy o dielo by mala byť hotová do dvoch rokov a stáť by mala necelých 5,2 milióna eur s DPH. MČ získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 5,88 milióna eur, pričom sú jeho súčasťou aj mzdy pre asistentov bývania na najbližšie roky. Projekt bude v plnej miere financovaný z európskych zdrojov.
Bytové domy postavia na Hrebendovej ulici - na mieste, kde boli v minulosti byty, ktoré pre havarijný stav museli zbúrať. Pôjde o trojpodlažné objekty s 12 dvojizbovými a trojizbovými bytmi. Celková kapacita bývania by mala byť 288 obyvateľov.
Do nových bytov by sa mali po splnení určitých podmienok presťahovať obyvatelia žijúci v už existujúcich bytoch na Luníku IX. Tie po uvoľnení plánujú prerobiť na dvojizbové a následne by sa do nich mali nasťahovať rodiny z Mašličkova.