Na Luníku IX zhorel byt a balkón, pri požiari sa nikto nezranil

Košice 31. júla (TASR) - Na sídlisku Luník IX v nedeľu horelo, TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach s tým, že na mieste sa podľa predbežných informácií nikto nezranil. Požiar sa zrejme rozšíril z balkóna až do bytu nad ním.



"Požiar likvidovalo 11 profesionálnych hasičov so šiestimi kusmi techniky, ešte sú stále na mieste. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru zatiaľ nie sú známe ani výška škody," uviedol operačný dôstojník s tým, že úplne vyhorel byt na siedmom poschodí a balkón.