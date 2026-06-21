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Na Lysej otvorili nový zábavno-náučný chodník Čergov
Chodník sa nachádza neďaleko vrcholu Lysá v nadmorskej výške 1068 metrov a je situovaný v lesíku neďaleko hornej stanice lanovky.
Autor TASR
Drienica/Lysá 21. júna (TASR) - V pohorí Čergov na Šariši pribudla nová atrakcia pre rodiny s deťmi, turistov aj milovníkov prírody. Zábavno-náučný chodník Čergov, ktorý pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Prešov Region, ponúka návštevníkom lokality Lysá spojenie pohybu v prírode a spoznávania regiónu. Informovala o tom PR manažérka KOCR Barbora Čechová.
Chodník sa nachádza neďaleko vrcholu Lysá v nadmorskej výške 1068 metrov a je situovaný v lesíku neďaleko hornej stanice lanovky. Návštevníci sa k nemu môžu dostať sedačkovou lanovkou Drienica - Lysá a je tak podľa Čechovej ideálny pre rodiny s deťmi, seniorov či menej zdatných turistov. Pre milovníkov aktívneho pohybu je alternatívou peší výstup z Drienice.
„Návštevníkov počas celej trasy sprevádza príbeh pastiera Čergova z legendy o vzniku názvu pohoria. Chodník dopĺňajú rôzne zábavné prvky, ktoré približujú nielen dej príbehu, ale aj tradičné symboly Čergova. Má dĺžku približne jeden kilometer a je obojsmerný. Je možné ho absolvovať ako trasu vedúcu zhora nadol alebo naopak,“ priblížila Čechová s tým, že vedie lesom s miernym stúpaním a klesaním.
Nový chodník vznikol v rámci kooperačného projektu zameraného na rozvoj subdestinácie Čergov, ktorý realizuje KOCR v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. „Čergov patrí medzi územia s mimoriadnym potenciálom pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Charakteristické sú preň rozsiahle lesy, horské lúky, panoramatické výhľady, bohaté kultúrne dedičstvo a množstvo možností na aktívny oddych. Je pomerne málo objavený, a tak si na svoje prídu ľudia vyhľadávajúci autentickú prírodu a nemasový turizmus,“ upozornil riaditeľ KOCR Martin Janoško, podľa ktorého je nový zábavno-náučný chodník jedným z konkrétnych výsledkov snahy o zatraktívnenie a zvýšenie návštevnosti územia počas celého roka.
Od chodníka v blízkosti vrcholu Lysá zároveň vedú značené turistické trasy po hrebeni Čergova smerom k ďalším významným vrcholom pohoria. Obľube sa tešia aj cyklotrasy či sieť singletrailov pre horských cyklistov rôznej úrovne náročnosti. Nová trasa je zároveň súčasťou súťaže Legendarium.
Chodník sa nachádza neďaleko vrcholu Lysá v nadmorskej výške 1068 metrov a je situovaný v lesíku neďaleko hornej stanice lanovky. Návštevníci sa k nemu môžu dostať sedačkovou lanovkou Drienica - Lysá a je tak podľa Čechovej ideálny pre rodiny s deťmi, seniorov či menej zdatných turistov. Pre milovníkov aktívneho pohybu je alternatívou peší výstup z Drienice.
„Návštevníkov počas celej trasy sprevádza príbeh pastiera Čergova z legendy o vzniku názvu pohoria. Chodník dopĺňajú rôzne zábavné prvky, ktoré približujú nielen dej príbehu, ale aj tradičné symboly Čergova. Má dĺžku približne jeden kilometer a je obojsmerný. Je možné ho absolvovať ako trasu vedúcu zhora nadol alebo naopak,“ priblížila Čechová s tým, že vedie lesom s miernym stúpaním a klesaním.
Nový chodník vznikol v rámci kooperačného projektu zameraného na rozvoj subdestinácie Čergov, ktorý realizuje KOCR v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. „Čergov patrí medzi územia s mimoriadnym potenciálom pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Charakteristické sú preň rozsiahle lesy, horské lúky, panoramatické výhľady, bohaté kultúrne dedičstvo a množstvo možností na aktívny oddych. Je pomerne málo objavený, a tak si na svoje prídu ľudia vyhľadávajúci autentickú prírodu a nemasový turizmus,“ upozornil riaditeľ KOCR Martin Janoško, podľa ktorého je nový zábavno-náučný chodník jedným z konkrétnych výsledkov snahy o zatraktívnenie a zvýšenie návštevnosti územia počas celého roka.
Od chodníka v blízkosti vrcholu Lysá zároveň vedú značené turistické trasy po hrebeni Čergova smerom k ďalším významným vrcholom pohoria. Obľube sa tešia aj cyklotrasy či sieť singletrailov pre horských cyklistov rôznej úrovne náročnosti. Nová trasa je zároveň súčasťou súťaže Legendarium.