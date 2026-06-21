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Na Lysej otvorili nový zábavno-náučný chodník Čergov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Chodník sa nachádza neďaleko vrcholu Lysá v nadmorskej výške 1068 metrov a je situovaný v lesíku neďaleko hornej stanice lanovky.

Autor TASR
Drienica/Lysá 21. júna (TASR) - V pohorí Čergov na Šariši pribudla nová atrakcia pre rodiny s deťmi, turistov aj milovníkov prírody. Zábavno-náučný chodník Čergov, ktorý pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Prešov Region, ponúka návštevníkom lokality Lysá spojenie pohybu v prírode a spoznávania regiónu. Informovala o tom PR manažérka KOCR Barbora Čechová.

Chodník sa nachádza neďaleko vrcholu Lysá v nadmorskej výške 1068 metrov a je situovaný v lesíku neďaleko hornej stanice lanovky. Návštevníci sa k nemu môžu dostať sedačkovou lanovkou Drienica - Lysá a je tak podľa Čechovej ideálny pre rodiny s deťmi, seniorov či menej zdatných turistov. Pre milovníkov aktívneho pohybu je alternatívou peší výstup z Drienice.

Návštevníkov počas celej trasy sprevádza príbeh pastiera Čergova z legendy o vzniku názvu pohoria. Chodník dopĺňajú rôzne zábavné prvky, ktoré približujú nielen dej príbehu, ale aj tradičné symboly Čergova. Má dĺžku približne jeden kilometer a je obojsmerný. Je možné ho absolvovať ako trasu vedúcu zhora nadol alebo naopak,“ priblížila Čechová s tým, že vedie lesom s miernym stúpaním a klesaním.

Nový chodník vznikol v rámci kooperačného projektu zameraného na rozvoj subdestinácie Čergov, ktorý realizuje KOCR v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. „Čergov patrí medzi územia s mimoriadnym potenciálom pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Charakteristické sú preň rozsiahle lesy, horské lúky, panoramatické výhľady, bohaté kultúrne dedičstvo a množstvo možností na aktívny oddych. Je pomerne málo objavený, a tak si na svoje prídu ľudia vyhľadávajúci autentickú prírodu a nemasový turizmus,“ upozornil riaditeľ KOCR Martin Janoško, podľa ktorého je nový zábavno-náučný chodník jedným z konkrétnych výsledkov snahy o zatraktívnenie a zvýšenie návštevnosti územia počas celého roka.

Od chodníka v blízkosti vrcholu Lysá zároveň vedú značené turistické trasy po hrebeni Čergova smerom k ďalším významným vrcholom pohoria. Obľube sa tešia aj cyklotrasy či sieť singletrailov pre horských cyklistov rôznej úrovne náročnosti. Nová trasa je zároveň súčasťou súťaže Legendarium.
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