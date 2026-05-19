< sekcia Regióny
Na lyžiarskom svahu v P. Bystrici vyrastie flowtrailová dráha
Súčasťou trate budú klopené zákruty, vlny, prekážky i lavicové skoky, ktoré môžu vyspelejší jazdci preskočiť, tí menej zdatní ich môžu prejsť.
Autor TASR
Považská Bystrica 19. mája (TASR) - Na lyžiarskom svahu v lokalite Mašková v širšom centre Považskej Bystrice vznikne nová flowtrailová cyklistická dráha. Radnica ju chce postaviť do konca leta v spolupráci s cyklistickými nadšencami a s profesionálnym zjazdovým cyklistom Rastislavom Baránkom. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas.
„V prípade dostatku snehu slúži svah pre rodiny s deťmi na lyžovanie. V posledných rokoch sú zimy veľmi slabé, a tak sme hľadali iné športové využitie lokality. Po dohode s profesionálnymi cyklistami sme sa dohodli na postavení flowtrailovej dráhy. Využívať ju budú môcť začiatočníci i skúsenejší jazdci,“ povedal primátor s tým, že náklady na postavenie trate by mali byť asi 40.000 eur. V druhej etape chcú využiť aj lyžiarsky vlek, ktorý by po úpravách mohol slúžiť na presúvanie cyklistov na začiatok dráhy na vrchol trate.
Bývalý profesionálny cyklistický zjazdár, účastník majstrovstiev sveta a siedmy muž z majstrovstiev Európy Rastislav Baránek ukončil minulý rok aktívnu kariéru a aktívne sa začal venovať prípravám podobných tratí. „Výhodou je, že trať bude priamo v meste, ľudia nebudú musieť chodiť príliš ďaleko. Nie sú tam kamene, preto bude možné urobiť trať vhodnú pre začiatočníkov i pokročilejších. Na flowtrailovej trati sa na rozdiel od pumptreku nejazdí dokola, ale z vyššieho miesta na nižšie, a nie po asfalte,“ doplnil Baránek.
Súčasťou trate budú klopené zákruty, vlny, prekážky i lavicové skoky, ktoré môžu vyspelejší jazdci preskočiť, tí menej zdatní ich môžu prejsť. „Cieľom je, aby to nebolo príliš prudké, aby jazdec nemusel príliš brzdiť a ani šliapať. Dúfam, že takéto projekty pritiahnu mladých ľudí, deti či začínajúcich bikerov,“ zdôraznil Baránek.
Podľa poslanca považskobystrického mestského zastupiteľstva Františka Matušíka vznikol lyžiarsky svah pod najväčším mestským sídliskom Rozkvet pred desiatkami rokov ako oddychové stredisko. Rokmi aj vďaka miernym zimám priestor chátral, nenapĺňal očakávania. „Enormný záujem o lokalitu mali developeri, boli tu rôzne návrhy na výstavbu. Som rád, že prevládol záujem o športovisko pre ľudí v tomto mesta,“ uzavrel poslanec.
„V prípade dostatku snehu slúži svah pre rodiny s deťmi na lyžovanie. V posledných rokoch sú zimy veľmi slabé, a tak sme hľadali iné športové využitie lokality. Po dohode s profesionálnymi cyklistami sme sa dohodli na postavení flowtrailovej dráhy. Využívať ju budú môcť začiatočníci i skúsenejší jazdci,“ povedal primátor s tým, že náklady na postavenie trate by mali byť asi 40.000 eur. V druhej etape chcú využiť aj lyžiarsky vlek, ktorý by po úpravách mohol slúžiť na presúvanie cyklistov na začiatok dráhy na vrchol trate.
Bývalý profesionálny cyklistický zjazdár, účastník majstrovstiev sveta a siedmy muž z majstrovstiev Európy Rastislav Baránek ukončil minulý rok aktívnu kariéru a aktívne sa začal venovať prípravám podobných tratí. „Výhodou je, že trať bude priamo v meste, ľudia nebudú musieť chodiť príliš ďaleko. Nie sú tam kamene, preto bude možné urobiť trať vhodnú pre začiatočníkov i pokročilejších. Na flowtrailovej trati sa na rozdiel od pumptreku nejazdí dokola, ale z vyššieho miesta na nižšie, a nie po asfalte,“ doplnil Baránek.
Súčasťou trate budú klopené zákruty, vlny, prekážky i lavicové skoky, ktoré môžu vyspelejší jazdci preskočiť, tí menej zdatní ich môžu prejsť. „Cieľom je, aby to nebolo príliš prudké, aby jazdec nemusel príliš brzdiť a ani šliapať. Dúfam, že takéto projekty pritiahnu mladých ľudí, deti či začínajúcich bikerov,“ zdôraznil Baránek.
Podľa poslanca považskobystrického mestského zastupiteľstva Františka Matušíka vznikol lyžiarsky svah pod najväčším mestským sídliskom Rozkvet pred desiatkami rokov ako oddychové stredisko. Rokmi aj vďaka miernym zimám priestor chátral, nenapĺňal očakávania. „Enormný záujem o lokalitu mali developeri, boli tu rôzne návrhy na výstavbu. Som rád, že prevládol záujem o športovisko pre ľudí v tomto mesta,“ uzavrel poslanec.