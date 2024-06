Na Majstrovstvách v hasičskom športe čaká pretekárov beh s prekážkami

Banská Bystrica 27. júna (TASR) - Na Atletickom štadióne SNP Dukla Banská Bystrica pokračuje vo štvrtok 50. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v hasičskom športe. Súťažiaci z 13 tímov si o 9.30 h zmerajú sily v behu na 100 metrov s prekážkami a o 14.00 h ich čaká štafeta na 4x100 metrov s prekážkami. TASR o tom informoval Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



Na šampionáte sa zúčastňuje desať družstiev z celého Slovenska a tri zo zahraničia - Česka, Poľska a Bulharska. Majstrovstvá SR v hasičskom športe odštartovali v stredu (26. 6.) prvou disciplínou, výstupom do štvrtého nadzemného podlažia cvičnej veže, v ktorej bojovalo o umiestnenie 117 pretekárov.



"Víťazom a majstrom Slovenska sa stal Marián Rerko z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ Poprad, ktorý dosiahol čas 14,57 sekundy. Druhé miesto obsadil Ján Šulek z OR HaZZ Čadca s časom 14,74 sekundy. Na treťom mieste sa umiestnil Jozef Pazera z OR HaZZ Kežmarok s časom 15,18 sekundy," uviedol Kondela.



Ako dodal, v hodnotení zahraničných reprezentácií sa víťazom stal Rerko, druhý skončil Šulek, obaja zo slovenskej reprezentácie, a tretiu priečku obsadil Mihail Kostov z bulharskej reprezentácie.