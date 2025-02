Na Malinom Brde sa bude konať test lyží a snowboardov

Ružomberok 12. februára (TASR) - V lyžiarskom stredisku Malinô Brdo sa bude cez víkend 15. a 16. februára konať najväčší bezplatný test lyží a snowboardov na Slovensku. Lyžiarske stredisko to uviedlo na svojom webe.



Devätnásty ročník Snow Show prinesie najväčší bezplatný test lyží a snowboardov, diskusie so známymi osobnosťami či testovanie elektromobilov.



Stredisko priblížilo, že na návštevníkov čaká tanečná zábava a zoskupenie top slovenských dídžejov, fínska saunovačka priamo na svahu, ochutnávka horúcich aj ľadovo vymrazených nápojov a mnoho ďalšieho.



Stredisko bude vo februári otvorené do 16.00 h.