Na Malinom Brde si 60-ročný cyklista pádom poranil nohu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na pomoc mu vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne.

Autor TASR
Ružomberok 4. októbra (TASR) - Horskí záchranári v sobotu popoludní pomáhali 60-ročnému cyklistovi slovenskej národnosti, ktorý pri zjazde trailom Monster Dog na Malinom Brde spadol a privodil si poranenie dolnej končatiny. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.

Na pomoc mu vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne. „Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a na nosidlách ho transportovali k lesnej ceste, odkiaľ bol následne terénnym vozidlom HZS transportovaný do Hrabova, kde bol odovzdaný privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížili horskí záchranári.
