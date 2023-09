Tony hromadne uhynutých rýb napočítali na Malom Dunaji

Bratislava 5. septembra (TASR) - Na Malom Dunaji napočítali v uplynulých dňoch tri až šesť ton hromadne uhynutých rýb. Slovenský rybársky zväz vyčíslil škodu na približne 167.000 eur. V spolupráci s vodnou strážou monitoruje a zberá uhynuté ryby. Situáciu monitoruje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Dôvodom sú podľa nej klimatické faktory. TASR o tom informoval hovorca inšpekcie Dávid Vido.



"Aktuálne je na hladine v pomaly tečúcich úsekoch a plytčinách viditeľný povlak, pravdepodobne spôsobený rozkladom uhynutých rýb," priblížil Vido. Na Malom Dunaji tiež vyhotovujú fotodokumentáciu uhynutých rýb, rovnako aj ich druhové zloženie.



Mimoriadne zhoršenie vôd SIŽP stále prešetruje. Na základe stále prebiehajúcich procesných úkonov konštatuje, že toto zhoršenie vôd pravdepodobne spôsobila kombinácia klimatických faktorov. "A to dlhotrvajúce vysoké teploty v období od 23. do 28. augusta, intenzívne zrážky v noci z pondelka 28. augusta na utorok 29. augusta, keď dochádzalo k odľahčovaniu odpadových vôd z Ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚCOV) vo Vrakuni, jednak pred čistiarňou z odľahčovacích objektov, ale aj k vypúšťaniu určitého nateraz presne nezisteného množstva surových splaškových odpadových vôd len po mechanickom čistení," vysvetlil Vido. Dodal, že inšpekcia v tejto veci oslovila aj Slovenský hydrometeorologický ústav o informáciu, či išlo na území Bratislavy o prívalové dažde.



Keďže ide o opakujúci sa problém, SIŽP iniciovala v máji tohto roku pracovné stretnutie na pôde magistrátu so zástupcami samosprávy a prevádzkovateľom ÚCOV Vrakuňa - Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS). "Naši inšpektori upozornili zúčastnených zástupcov, že ÚCOV Vrakuňa dlhodobo kapacitne nepostačuje na čistenie splaškových odpadových vôd," povedal Vido.



Tvrdí, že prevádzkovateľ BVS by mal spolu so samosprávou prijať také opatrenia, aby nedochádzalo v čase intenzívnych prívalových dažďov k opakovanému znečisťovaniu Malého Dunaja nedovoleným vypúšťaním nedostatočne prečistených odpadových vôd. "Zúčastnené strany nás o záveroch a prípadných opatreniach z ich strany doteraz neinformovali," poznamenal hovorca.



Inšpektorát životného prostredia Bratislava prijal správu o hromadnom úhyne rýb v obci Zálesie v utorok (29. 8.) ráno prostredníctvom havarijnej linky. Zároveň prijali od vodnej stráže hlásenie o úhyne rýb na Malom Dunaji aj v Moste pri Bratislave. Potvrdili vtedy hromadný úhyn rýb rôznej veľkosti a druhu v počte približne 100 kusov. Odhad o počte uhynutých rýb bol podľa Vida známy približne dve hodiny po nahlásení udalosti inšpektorom.