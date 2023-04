Na malom území Dolná Zálomská na Poľane sú pestré spoločenstvá rastlín

Zvolen 1. apríla (TASR) - Na malom území chráneného areálu Dolná Zálomská na Poľane sa nachádzajú pestré a hodnotné spoločenstvá rastlín a živočíchov. TASR to potvrdila Miriam Turayová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana vo Zvolene.



Priblížila, že vegetáciu územia tvorí mozaika lúčnych a mokradných spoločenstiev. "Je to lokalita s mimoriadnou rôznorodosťou rastlinných spoločenstiev na malej ploche," spresnila s tým, že to súvisí s podmienkami, v ktorých sa nachádza, najmä s vysokou vlhkosťou prostredia. "Jednotlivé druhy a spoločenstvá sú veľmi citlivé na ľudské zásahy. Aby bol zachovaný vzácny harmonický celok, územie si vyžaduje pravidelné každoročné kosenie," uviedla a dodala, že to prospieva bohatej vegetácii.



Podľa jej slov podmáčané lúky nemôžu kosiť ťažkou technikou. "Ostáva teda náročná ručná práca. Vegetáciu je potrebné nielen pokosiť, ale aj pohrabať a odnosiť," zhrnula. Každý rok tak ochranári a lesníci spolu s dobrovoľníkmi v letných mesiacoch chránený areál ručne pokosia a trávu odnosia. "Tá sa na vhodných miestach suší a slúži ako zdroj potravy na zimné dokrmovanie zveri v poľovnom revíri Poľana," vysvetlila Turayová.



Ako spomenula, v areáli sa nachádzajú viaceré chránené a vzácnejšie druhy flóry. Sú to napríklad zvonček hrubokoreňový, ostrica predĺžená, škarda odhryznutá, vstavačovec bazový i horec luskáčovitý. Patria sem aj bielokvet močiarny a žltohlav najvyšší. Turayová poznamenala, že v areáli je aj bohaté zastúpenie fauny, najmä bezstavovcov a 19 druhov rovnokrídlovcov. "Ojedinelé zárasty krov a stromov tvoria ideálne podmienky na hniezdenie niektorých druhov vtákov," konštatovala.



Krajský úrad v Banskej Bystrici vyhlásil chránený areál Dolná Zálomská v roku 2000. Lokalita má výmeru 24.800 štvorcových metrov. Nachádza sa v okrese Zvolen, v katastrálnom území Očová. "Okolo nej vedie cesta z lesníckej osady Kyslinky na Príslopy," informovala Turayová a doplnila, že tam platí štvrtý stupeň územnej ochrany.