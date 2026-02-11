< sekcia Regióny
Na Malženickej ceste v Trnave by mohla vzniknúť nová hasičská stanica
Do novej hasičskej stanice by sa mali presťahovať hasiči z Trnavy vrátane Krajského riaditeľstva HaZZ.
Autor TASR
Trnava 11. februára (TASR) - Hasiči v Trnave by sa mohli dočkať novej hasičskej stanice. Nachádzať sa má na Malženickej ceste. Zámer je v súčasnosti v prípravnej fáze. Prípadný termín začiatku výstavby preto zatiaľ nie je známy. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Lena Košťálová.
„V spolupráci s mestom Trnava aktuálne prebieha príprava zmluvy na darovanie sublicencie na overovaciu štúdiu pre Ministerstvo vnútra SR, aby bolo možné jej výstupy využiť pri príprave projektovej dokumentácie,“ priblížila.
Do novej hasičskej stanice by sa mali presťahovať hasiči z Trnavy vrátane Krajského riaditeľstva HaZZ. Košťálová ozrejmila, že o ďalších detailoch bude možné informovať až po spracovaní projektovej dokumentácie. „V tejto fáze projektu nie je známy ani termín začiatku výstavby, ani predpokladaná hodnota stavebných prác,“ doplnila.
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave aktuálne sídli na Vajanského ulici v centre mesta. Hasičská stanica sa nachádza na Rybníkovej ulici.
