Na Manínskej tiesňave symbolicky ukončili letnú turistickú sezónu

Považská Bystrica 6. novembra (TASR) - Symbolicky veľkým kľúčom uzamkli v nedeľu turisti letnú sezónu na Manínskej tiesňave pri Považskej Bystrici. V národnej prírodnej rezervácii sa v rámci hviezdicového stretnutia zišli viacerí z okolitých miest i obcí.



Symbolicky uzamknúť tiesňavu prišiel i Štefan z turistického klubu Spartak z Považskej Bystrice. "Na turistiku chodíme každý týždeň, hory, to je naše. Radi chodíme, radi sa stretávame, sme dobrá partia," povedal Štefan. Tohtoročnú turistickú sezónu zhodnotil ako úžasnú, na pešo prešli približne 500 kilometrov. "V zime to budú bežky i chodenie po horách," dodal.



Hviezdicové stretnutie na Manínskej úžine organizuje klub turistov Manín z Považskej Teplej dvakrát do roka. "Je to také symbolické stretnutie ľudí, priateľov športu, turistiky," doplnil člen klubu turistov Daniel Smatana.



Letná turistika bola v Manínskej tiesňave podľa neho veľmi dobre zastúpená, na akciách klubu Manín či spriatelených klubov sa tam zúčastnilo veľa ľudí. "V zime tu určite môžeme čakať krásnu prírodu, máme tu Manínsky potok, ktorý nezamŕza, drží si stále určitú teplotu. Treba sa pripraviť na to, že tu bude šmykľavo, určite si treba na to dávať pozor," priblížil Smatana.



V Manínskej úžine sú zastúpení vodáci, cyklisti i bežkári. Bežkárske podmienky sú podľa Smatanu veľmi dobré, dá sa stadiaľ ísť na Vrchteplú či Súľov.