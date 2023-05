Na mape Bratislavy pribudnú tri ulice v Petržalke

Bratislava 25. mája (TASR) - Na mapu hlavného mesta Bratislavy pribudnú tri nové ulice na území Petržalky, v lokalite Vojenský dvor. Ide o Ulicu generála Viesta, Ulicu generála Goliana a ulicu Pri vojenskom cintoríne. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci. Ide o územie na hranici Slovenska s Rakúskom, severne od Kopčianskej ulice, kde sa mestská časť Petržalka rozrastá o novú štvrť.



Rudolf Michal Viest bol slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej Prvej československej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania (SNP) a jediný slovenský generál počas predvojnovej ČSR. Zomrel v Nemecku na jar 1945 za doteraz neobjasnených okolností. Armádny generál in memoriam bol počas života aj po smrti vyznamenaný viacerými československými, slovenskými a zahraničnými vyznamenaniami.



Ján Golian bol slovenský štábny dôstojník, brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ SNP, ktorý sa aktívne zapojil do protinacistického odboja. Osud Goliana, podobne ako Viesta, nie je známy. V roku 1946 bol povýšený do hodnosti div.gen. in memoriam a v roku 1969 do hodnosti genplk. in memoriam.



Vojenský cintorín vznikol počas prvej svetovej vojny v roku 1916 ako doplnok vojenského lazaretu, kde ležali zväčša ťažko ranení vojaci rakúsko-uhorskej monarchie, ale aj iní vojaci bojujúcich strán. Na cintoríne je pochovaných v samostatných hroboch 331 mŕtvych vojakov deviatich identifikovaných národností. Vojaci zomreli prevažne v Posádkovej nemocnici Bratislava, ďalší v Divíznej nemocnici a v Kopčanoch v roku 1918. Po roku 1948 sa začal cintorín zanedbávať a devastovať. Až v rokoch 2007 - 2009 bola spracovaná dokumentácia rekonštrukcie územia a jeho premena na parkovú plochu nadväzujúcu na históriu územia.



Pomenovanie ulíc ešte vlani v máji schválilo miestne zastupiteľstvo v Petržalke. Pri výbere pre danú lokalitu bolo prihliadané na historický odkaz dotknutého územia - vojenské bunkre, protitankovú priekopu, vojenský cintorín z obdobia prvej svetovej vojny. Lokalita je spojená s prvou i druhou svetovou vojnou.



Ulica v Petržalke pritom nemusí byť jediným verejným priestorom pomenovanom po Viestovi. Ministerstvo obrany SR prišlo tento rok s návrhom premenovať časť Kutuzovovej ulice v Novom Meste na Námestie generála Viesta. Premenovanie sa týka tej časti ulice, kde je sídlo rezortu obrany i Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Návrh schválili v apríli novomestskí miestni poslanci, odobriť ho musí ešte bratislavský mestský parlament.