Na mapu Bratislavského Nového Mesta môže pribudnúť ulica Vtáčie údolie

Bratislava 8. júla (TASR) – Na mapu bratislavského Nového Mesta by mohla pribudnúť ulica Vtáčie údolie. Takéto pomenovanie by mohla niesť novovzniknutá ulica v lokalite Koliba – Vtáčnik v katastrálnom území Vinohradov. Návrh na pomenovanie novej ulice schválili koncom júna miestni poslanci. Odsúhlasiť to musí ešte bratislavské mestské zastupiteľstvo.



O pomenovanie ulice požiadali jej obyvatelia z dôvodu lepšej identifikácie a orientácie. Návrh na takéto pomenovanie odôvodnili tým, že sa uvedená lokalita nachádza v blízkosti vrchu Vtáčnik, neďaleko ulíc Pod Vtáčnikom a Nad Vtáčnikom.



Prístup do lokality je z Tupého ulice.