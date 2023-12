Na mapu Bratislavy pribudnú nové ulice v Novom Meste, Rači a Dúbravke

Bratislava 14. decembra (TASR) - Na mapu hlavného mesta Bratislavy pribudne niekoľko nových ulíc. Týka sa to mestských častí Nové Mesto, Rača a Dúbravka. Rozhodlo o tom vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ).



V Novom Meste sa časť Junáckej ulice premenuje na Olympijské námestie. Týka sa to priestranstva pred sídlom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Jeho snahou je zároveň pozdvihnúť túto oblasť ďalším urbanistickým prvkom, ktorý by ešte silnejšie podporil prítomnosť športového života v tejto časti mesta.



Pomenovaná bude tiež novovzniknutá ulica v lokalite Koliba - Vtáčnik v katastrálnom území Vinohradov. Ulica bude niesť názov Vtáčie údolie. Ulica sa nachádza v lokalite Vtáčnik, neďaleko ulíc Pod Vtáčnikom a Nad Vtáčnikom.



V Rači pribudne Kamenistá ulica. Pomenovanie novovzniknutej ulice poukazuje na charakter terénu v danej lokalite.



V Dúbravke dostanú pomenovanie dve novovzniknuté ulice. Ulica v lokalite Agátová (projekt Agáty) bude niesť meno Pod kopčekmi, v lokalite Polianky (projekt Čerešne) meno Ulica Maríny Paulínyovej. V prvom prípade názov ulice poukazuje na pôvodné historické pomenovanie lokality "Dúbravské glance", teda holé nezalesnené kopce, ktoré zalesňovali vysádzaním stromčekov školáci v rokoch 1954 - 1955. Slovenský preklad slova glanec z chorvátčiny je kopec.



V druhom prípade je ulica pomenovaná po slovenskej diplomatke, žurnalistke, tlmočníčke, zdravotníčke, propagátorke Slovenska a podpredsedníčke Česko-slovenského červeného kríža. "Prezývaná bola aj Štefánik v sukni. Počas okupácie organizovala pomoc pre československých vojakov v zajatí nacistickej tretej ríše," približuje dôvodová správa.