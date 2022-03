Na mapu Starého Mesta by mohla pribudnúť Ulica Borisa Nemcova

Bratislava 29. marca (TASR) – Na mapu bratislavského Starého Mesta by mohla pribudnúť Ulica Borisa Nemcova. Takéto pomenovanie po v minulosti zavraždenom kritikovi ruského prezidenta Vladimira Putina by mala niesť časť Godrovej ulice, na ktorej sa nachádza veľvyslanectvo Ruskej federácie. Premenovanie verejného priestranstva, ktoré je reakciu na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine, schválili miestni poslanci. Návrh musí odsúhlasiť ešte bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Premenovanie sa týka časti Godrovej ulice od Palisád po objekt na Godrovej 1. Poslanci zároveň schválili pomenovanie časti miestneho chodníka ako lokálneho názvu na Chodník Borisa Nemcova. Toto pomenovanie nie je potrebné následne schvaľovať mestským zastupiteľstvom.



Mestská časť chcela pôvodne premenovať celú Godrovu ulicu, po komunikácii s miestnymi obyvateľmi však od tohto zámeru upustila a navrhla premenovať len časť ulice. Počas rokovania jedna z miestnych obyvateliek poslancom pripomenula, že ulica nesie názov po významnej osobnosti Slovákov. Za zváženie by podľa nej stálo, či by nemal byť Borisovi Nemcovi pomenovaný chodník, kde by bola umiestnená pamätná tabuľa.



Pomenovania verejného priestoru po Borisovi Nemcovi už vo svete existujú. Prvým bol Washington v roku 2018. Nasledoval litovský Vilnius, ukrajinský Kyjev a začiatkom roka 2020 v Prahe 6 premenovali námestie Pod kaštany na Náměstí Borise Němcova. Bratislava by po schválení premenovania bola chronologicky piatym mestom. Podobné iniciatívy sa objavili aj vo Varšave, Toronte a Londýne.