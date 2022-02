Na mapu Starého Mesta by mohol pribudnúť Park Antona Srholca

Bratislava 15. februára (TASR) – Na mapu bratislavského Starého Mesta by mohol pribudnúť Park Antona Srholca. Takéto pomenovanie by mal niesť park na Radlinského ulici pred finančným riaditeľstvom, ohraničený Vazovovou ulicou a kostolom Blumentál. Návrh schválili staromestskí poslanci v utorok na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Odobriť ho musí ešte bratislavské mestské zastupiteľstvo.



"Park by mal byť pomenovaný po významnej osobnosti Antona Srholca. S týmto územím mal aj osobnú väzbu. Keď ho prepustili z väzenia, kde bol niekoľko rokov za svoju činnosť, bol kostolníkom v Blumentálskom kostole. Neskôr v danom kostole aj pôsobil," priblížil Ernest Huska z referátu oddelenia kultúry staromestského miestneho úradu.



Návrh musí ešte schváliť bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré má podľa zákona o hlavnom meste vyhradené určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Mestská časť zároveň v tejto súvislosti žiada hlavné mesto, aby pri revitalizácii parku zohľadnilo osud tohto kňaza i politického väzňa, aby išlo o dôstojné miesto a spomienku naňho. Odporúča mu tiež zakomponovať do park výtvarno-sochárske dielo súvisiace s jeho osobnosťou.