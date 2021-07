Na mapu Starého Mesta pribudol oficiálne Park Gábora Barossa

Bratislava 8. júla (TASR) – Na mapu bratislavského Starého Mesta pribudol vo štvrtok oficiálne Park Gábora Barossa. Nové pomenovanie verejného priestoru pri Šafárikovom námestí odkazuje na niekdajšieho uhorského ministra priemyslu a dopravy, ktorý bol iniciátorom postavenia prvého stáleho železného mosta v Bratislave, vtedajšom Prešporku, ktorý poznáme pod názvom Starý most.



"Mosty sú symbolom spájania a predtým, ako bol v Bratislave prvý riadny most, fungoval len pontón. Bratislava takto dostala prvé spojenie s petržalskou stranou. Prvý most bol vybudovaný za pôsobenia Gábora Barossa ako ministra dopravy za monarchie. Mal slovenské korene," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Názov Park Gábora Barossa nesie priestor medzi ulicami Gajova, Alžbetínska, Dobrovičova a zadnou stranou Štúrovej ulice. Do roku 1947 bol samostatným vnútroblokom oddeleným Landererovým palácom, ktorý bol zasiahnutý bombardovaním rafinérie Apollo v roku 1944. Po tom, ako vyhorel, ho zbúrali. Zvykovo sa používa názov Šafárikovo námestie, čo ale nezodpovedá skutočnosti. Pri rekonštrukcii v minulom volebnom období sa ujal pracovný názov Landererov park pri Šafárikovom námestí. V 19. storočí niesla súčasná Štúrova ulica pomenovanie Barossova ulica.



S návrhom na pomenovanie parku prišiel vlani Petržalský okrášľovací spolok. Podľa neho ide o osobnosť, ktorá pre dnešné Slovensko urobila veľa, napriek tomu si slovenská verejná mienka nedostatočne uvedomuje jeho zásluhy. "Gabriela Barossa môžu právom považovať za svojho Maďari aj Slováci. Napriek tomu trvalo takmer sto rokov, kým sa k nemu jeho rodná zem, i keď zatiaľ len veľmi opatrne, prihlásila," konštatuje spolok o rodákovi z dediny Pružina v Trenčianskej župe pochádzajúceho zo šľachtického rodu. Šľachtický titul však nikdy nepoužil.



Gábor Baross, nazývaný aj železný minister, je všeobecne považovaný za jedného z najúspešnejších ministrov všetkých uhorských vlád. Dobudoval a zjednotil železničnú sieť i telegrafickú a poštovú službu. Splavnil dolný tok Dunaja, zmodernizoval prístav vo Fiume (dnešná Rijeka), čím značne prispel k nevídanému rozmachu priemyslu a obchodu v Uhorsku koncom 19. storočia. Podporoval výstavbu železníc a ciest na území dnešného Slovenska, aj preto si vyslúžil, okrem iných, prezývku slovenský minister. Presadil tiež výstavbu železničnej trate Bratislava – Žilina. Ako prvý v Európe zaviedol na železnici zónovú tarifu, ktorá sa používa doteraz.



Pomenovanie priestoru ako Park Gábora Barossa schválilo vlani v septembri staromestské miestne zastupiteľstvo. V apríli 2021 odobrili zámer aj bratislavskí mestskí poslanci.