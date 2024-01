Na mapu Starého Mesta, v Podhradí, majú pribudnúť nové ulice i park

Bratislava 7. januára (TASR) - Na mapu bratislavského Starého Mesta, v Podhradí, by mali pribudnúť nové ulice i park. V rámci vznikajúceho projektu Vydrica by sa tam mala nachádzať Vydrická, Žižkova, Floriánska a Oeserova ulica a tiež Kempelenov park. Návrh na pomenovanie schválili miestni poslanci, odobriť ho musí ešte bratislavské mestské zastupiteľstvo.



"Názvy sú založené na historických podkladoch a osobnostiach, ktoré na tomto území pôsobili," uviedla pre TASR hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.



Pri Vydrickej ulici je pomenovanie navrhované podľa historického názvu ulice Vydrica (podľa potoka Vydrica), ktorá sa tiahla od Rybného námestia po Vodnú vežu ako súčasť bratislavského Podhradia. Vydrica, na ktorú nadväzovala Podhradská ulica (Žižkova) na Zuzkermandli, boli hlavnými komunikáciami rovnobežnými s Dunajom.



Ulica, ktorá je v súčasnosti známa ako Žižkova, tvorila kedysi hlavnú os Zuckermandla. V minulosti bola Podhradská ulica známa tiež ako Cesta Márie Terézie. Názov Žižkova ulica dostala v roku 1946. Podobu, ktorú si pamätali starí Bratislavčania, dostala v 18. storočí, keď zažíval Zuckermandel najväčší rozkvet. Do roku 1850 bola majetkom Bratislavského hradu, v danom roku bolo Podhradie a Vydrica administratívne pričlenené k mestu. Žižkova ulica je tiež považovaná za ulicu cintorínov, keďže sa na nej nachádzala aj trojica cintorínov. Nachádzali sa tam aj viaceré budovy (kúrie).



Pri Floriánskej ulici ide o historický názov ulice pochádzajúci z 18. storočia.



Rovnako tak v prípade Oeserovej ulice ide o historický názov ulice pochádzajúci z 18. storočia. Pomenovaná má byť po Adamovi Friedrichovi Oeserovi, nemeckom maliarovi a sochárovi, ktorý sa narodil v Bratislave.



Kempelenov park má byť pomenovaný po bratislavskom rodákovi a vynálezcovi Johannovi Wolfgangovi von Kempelenovi. Ako predstaviteľ doby osvietenstva bol všestrannou osobnosťou, experimentujúcou v rôznych oblastiach vedy, techniky a umenia. Venoval sa rôznym technickým problémom, zlepšeniam či patentom. "Nečakane populárnym a svetoznámym ho urobil šachový automat, ktorý vymyslel na pobavenie cisárskeho dvora," približuje dôvodová správa s tým, že jeho práce sú späté s danou lokalitou. Ide o pontónový most cez Dunaj, tlakový vodovod zásobujúci vodou Bratislavský hrad či stroje na čerpanie vody.



Všetky vydrické domy a ulice zmizli pri rozsiahlej demolácii Podhradia v súvislosti s výstavbou Nového mosta cez Dunaj (predchádzajúci názov Mosta SNP).