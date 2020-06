Na Mariánskej hore nebude možné prvý júlový víkend sláviť eucharistiu

Bratislava/Levoča 22. júna (TASR) - Na Mariánskej hore v Levoči nebude možné prvý júlový víkend (4. a 5.7.) sláviť eucharistiu, vysluhovať sviatosti, alebo vykonávať iné posvätné úkony. Týka sa to priestorov Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore i celého priestranstva Mariánskej hory. Rozhodol o tom spišský biskup Štefan Sečka. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



"S blížiacim sa dátumom, kedy malo byť vyvrcholenie púte, sa ozývajú skupiny veriacich so žiadosťami, aby v prvú júlovú sobotu a nedeľu predsa len mohli putovať na Mariánsku horu aj napriek tomu, že púť je zrušená. Samostatné putovanie v tom čase nám avizovali viaceré veľké skupiny veriacich," uviedol Sečka. Ako doplnil, po rokovaní s organizátormi púte a predstaviteľmi mesta Levoča prišli k záveru, že by bolo nebezpečné, aby sa na Mariánskej hore svojvoľne zhromaždilo veľké množstvo veriacich, ktorí avizovali svoju účasť, respektíve tých, ktorí tam chceli prísť aj napriek tomu, že púť je zrušená. Zároveň Sečka prosí všetkých veriacich, aby rešpektovali tieto opatrenia. "Verím, že budúcoročnej púte sa všetci budeme môcť zúčastniť bez akýchkoľvek obmedzení," uviedol Sečka. O rozhodnutí prostredníctvom listu informoval aj všetkých biskupov Slovenska.



Prvý júlový víkend na Mariánskej hore je spojený s tradičnou púťou, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie. Pre situáciu spojenú s pandémiou nového koronavirusu tento rok po rozhodnutí biskupa Sečku nebude. "K takémuto rozhodnutiu nás viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí," uviedol pred mesiacom. Aj napriek tomu, že oficiálna púť na Mariánsku horu nebude, 2. júla plánuje diecéza televízny prenos svätej omše z Mariánskej hory.



Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia. V roku 1995 na ňu zavítal aj sv. Ján Pavol II. Každoročne príde na hlavnú odpustovú púť, ktorá trvá týždeň, okolo 500.000 mariánskych pútnikov.