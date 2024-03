Na Mariánsku horu v Levoči bude premávať nová autobusová linka

Levoča 30. marca (TASR) - Na Veľkonočný pondelok (1. 4.) začne jazdiť na Mariánsku horu v Levoči nové autobusové spojenie. Prešovský samosprávny kraj (PSK) tým vychádza v ústrety pútnikom, ktorí každý rok smerujú na levočskú horu. Robí tak symbolicky na začiatok pútnickej sezóny. Mesto Levoča o tom informuje na sociálnej sieti.



Autobus bude jazdiť na trase autobusová stanica - Košická brána - Mariánska hora a späť. V prevádzke bude viac ako pol roka, presne do 27. októbra. Mesto zriadi v tejto súvislosti novú autobusovú zastávku v blízkosti parkoviska.



"Spoj bude pre cestujúcich k dispozícii každú prvú sobotu v mesiacoch apríl až október s odchodom z autobusovej stanice v Levoči o 8.45 h. Z Mariánskej hory je odchod späť naplánovaný na 11.20 h. Nové autobusové spojenie bude pre cestujúcich zabezpečené aj každú nedeľu, a to rovnako v mesiacoch apríl až október. Z autobusovej stanice v Levoči odíde autobus o 13.45 h, následne z Mariánskej hory späť o 15.40 h," uvádza mesto.



Autobus bude jazdiť na trase aj počas cirkevných sviatkov, a to vždy 45 minút pred liturgiou. PSK chce novinkou odľahčiť problém s parkovaním a zjednodušiť dopravu na Mariánsku horu, ktorá je vzhľadom k šírkovým pomerom komunikácie často problematická. Kraj odporúča cestujúcim si svoj spoj pred cestou overiť na www.cp.sk.



"V prípade platby čipovou kartou je sadzba stanovená na 0,60 eura, pri zľavnenom lístku na polovicu 0,30 eura. Základný jednosmerný cestovný lístok si cestujúci zakúpia za 1,10 eura, zľavnený za 0,60 eura. Cestujúci majú ešte možnosť využitia rodinného víkendového cestovného. Ide o rodiča a minimálne jedno dieťa do 15 rokov, pričom každý z cestujúcich zaplatí 1 euro," dodala radnica.