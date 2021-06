Na MDD štartuje talentová výzva Mladé prešovské talenty 2021

Prešov 1. júna (TASR) - Tradičné oslavy Medzinárodného dňa detí (MDD) v Prešove tento rok nahradí výzva pre detské talenty. Od utorka sa začína hľadanie mladých Prešovčanov, ktorí vynikajú v akejkoľvek kultúrnej oblasti. Najlepšie deti budú mať príležitosť svoj talent zviditeľniť na talentovej prehliadke v septembri.



Park kultúry a oddychu (PKO) Prešov v spolupráci s mestom Prešov chcú dať šancu mladým talentovaným Prešovčanom. Cieľom je zmobilizovať deti a mládež, ale aj kolektívy ktoré vynikajú talentom v oblasti kultúry. Podmienkou je vek do 18 rokov.



"Školský rok 2020/2021 výrazne poznačila pandémia. Okrem samotnej výučby sa do online priestoru presunuli aj všetky krúžky či aktivity, a preto nechceme dopustiť, aby deti zostali v tomto období bez povšimnutia. Som presvedčená o tom, že v Prešove máme množstvo šikovných detí a našou úlohou teraz je, aby sme ich našli. S tými najlepšími budeme pracovať a pomôžeme im ukázať svoj talent aj za hranicami nášho mesta," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Nepôjde o klasickú súťaž, ale o prehliadku umenia v podaní najtalentovanejších detí, ktoré vynikajú v speve, tanci, maľovaní, hre na hudobný nástroj alebo v oblasti literárneho umenia, divadla, filmu či grafiky. Jednotlivé talenty budú posudzovať odborníci z prešovskej kultúrnej obce ako Marka Staviarska, Katarína Koščová, Alena Paulusová, Boris Srník a Peter Popelka.



"Hľadáme detské talenty, či už kolektívy, alebo jednotlivcov. Ak by sa chceli pridať aj deti zo základných umeleckých škôl, budeme veľmi radi. Cieľom je v podstate hľadať tieto talenty, ideálne systematicky každý rok a prinášať ich na jedno pódium vo forme nejakej prehliadky a zároveň ich prepájať na prešovský kultúrny kontakt, aby to nebolo len ocenenie, ale aby reálne tam boli nejaké ďalšie kroky," povedala riaditeľka PKO v Prešove Barbora Rusiňáková s tým, že zapojiť sa môžu i detí z okolitých obcí.



Výzva je určená pre všetky deti bez ohľadu na ich doterajšie úspechy. Organizátori chcú motivovať aj také, ktoré zatiaľ nenabrali odvahu ukázať, čo sa v nich skrýva. Svoju tvorbu, videá, kresby a akýkoľvek iný formát predstavenia svojho talentu môžu posielať prostredníctvom prihlášky, ktorá je zverejnená na webstránke mesta www.presov.sk alebo doručiť fyzicky do budovy Čierneho orla na Hlavnej ulici do konca júna.