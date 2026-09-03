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Na Medzinárodné letecké dni v Piešťanoch možno cestovať vlakom zadarmo
V pokladnici ZSSK alebo priamo vo vlaku stačí uviesť heslo IMAD.
Autor TASR
Piešťany 3. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Ministerstvom obrany (MO) SR zabezpečí počas víkendu dopravu na Medzinárodné letecké dni MO SR - International Military Air Days (IMAD 2026), ktoré sa uskutočnia v sobotu a nedeľu (5. - 6. 9.) na Letisku Piešťany. Návštevníci môžu cestovať vlakmi ZSSK v druhej triede z ktoréhokoľvek tarifného bodu na Slovensku do Piešťan a späť bez úhrady cestovného. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Na využitie ponuky je potrebné mať cestovný lístok. V pokladnici ZSSK alebo priamo vo vlaku stačí uviesť heslo IMAD. Za vystavenie lístka sa v rámci ponuky neplatí servisný poplatok ani sankcia. „Aj pri tejto osobitnej ponuke musí mať cestujúci riadne vydaný cestovný lístok. Ak si ho nemôže vybaviť pred nástupom, môže si ho nechať vystaviť priamo vo vlaku,“ ozrejmil.
Podľa dopravného projektu organizátora je železnica pripravená poskytnúť kapacitu približne pre 9000 návštevníkov denne. „ZSSK očakáva, že vlakom môže na podujatie cestovať približne 4000 návštevníkov v sobotu a podobný počet v nedeľu,“ doplnil.
Rýchliky ZSSK zastavujúce v Piešťanoch budú počas víkendu vedené s maximálnou možnou kapacitou s ohľadom na aktuálne prevádzkové možnosti a obmedzenia súvisiace aj s prácami na železničnej infraštruktúre v Bratislave. Dopravca bude sledovať vyťaženosť spojov a v prípade potreby môže prijať ďalšie kapacitné opatrenia.
Miestenky, rezervácie a príplatky vo vlakoch, v ktorých sú potrebné, nie sú súčasťou ponuky a cestujúci si ich uhrádza samostatne. Po príchode do Piešťan môžu návštevníci pokračovať k areálu podujatia kyvadlovou dopravou zabezpečenou organizátorom.
Na využitie ponuky je potrebné mať cestovný lístok. V pokladnici ZSSK alebo priamo vo vlaku stačí uviesť heslo IMAD. Za vystavenie lístka sa v rámci ponuky neplatí servisný poplatok ani sankcia. „Aj pri tejto osobitnej ponuke musí mať cestujúci riadne vydaný cestovný lístok. Ak si ho nemôže vybaviť pred nástupom, môže si ho nechať vystaviť priamo vo vlaku,“ ozrejmil.
Podľa dopravného projektu organizátora je železnica pripravená poskytnúť kapacitu približne pre 9000 návštevníkov denne. „ZSSK očakáva, že vlakom môže na podujatie cestovať približne 4000 návštevníkov v sobotu a podobný počet v nedeľu,“ doplnil.
Rýchliky ZSSK zastavujúce v Piešťanoch budú počas víkendu vedené s maximálnou možnou kapacitou s ohľadom na aktuálne prevádzkové možnosti a obmedzenia súvisiace aj s prácami na železničnej infraštruktúre v Bratislave. Dopravca bude sledovať vyťaženosť spojov a v prípade potreby môže prijať ďalšie kapacitné opatrenia.
Miestenky, rezervácie a príplatky vo vlakoch, v ktorých sú potrebné, nie sú súčasťou ponuky a cestujúci si ich uhrádza samostatne. Po príchode do Piešťan môžu návštevníci pokračovať k areálu podujatia kyvadlovou dopravou zabezpečenou organizátorom.