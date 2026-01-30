< sekcia Regióny
Na medzinárodnej výstave predstavia v Nitre vyše 6000 psov
Výstavu organizuje Medzinárodná kynologická federácia (FCI) a Slovenská kynologická jednota.
Autor TASR
Nitra 30. januára (TASR) - Na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre sa začala medzinárodná výstava psov. Na Nitradog Carnival Cup 3x CACIB predstavia chovatelia psov z 31 krajín sveta počas troch dní celkovo 6103 psov rôznych plemien, informovali organizátori.
Výstavu organizuje Medzinárodná kynologická federácia (FCI) a Slovenská kynologická jednota. Jej súčasťou je niekoľko súťaží vrátane súťaže pre mladých vystavovateľov a ich psov Junior Handling, chovateľskú skupinu, súťaže o najkrajší pár psov, najkrajšieho jedinca výstavy, najkrajšieho mladého jedinca výstavy i najkrajšieho veterána. V rámci súťaže Veľká národná cena sa predstavia jedince národných plemien SR slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač, československý vlčiak a tatranský durič.
V spolupráci s Výborom pre mládež a juniorský handling Slovenského kynologického klubu a Junior Handling Clubom Slovensko pripravili organizátori pre deti detskú zónu. Program kombinuje zábavu a vzdelávanie. Aktivity zahŕňajú témy súvisiace so psami, ale aj kreatívny či vzdelávací obsah nad rámec psieho sveta.
