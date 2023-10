Na Medzinárodnom dni archeológie predstavia turčiansku históriu

Martin 19. októbra (TASR) - Návštevníci Etnografického múzea Slovenského národného múzea (SNM) v Martine sa môžu zoznámiť s výskumnými metódami a objavmi v sobotu (21. 10.) počas Medzinárodného dňa archeológie. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka oddelenia prezentácie a marketingu SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že program sa uskutoční od 10.30 h do 17.00 h. "Históriu a hypotetickú podobu štyroch turčianskych kamenných hradov predstavia autori výstavy Hrady Turca - archeológ Marek Both a historik Milan Georgievski. Komentovaná prehliadka výstavy sa začne o 10.30 h," uviedla Kiripolská.



Súčasťou turčianskej histórie je aj príbeh Blatnického meča, ktorý našli v blízkosti hradu Blatnica. "O tomto vzácnom objave a jeho ďalšom osude sa návštevníci viac dozvedia o 13.00 h od nášho archeológa. Obdivovať budú môcť aj vystavenú repliku meča," priblížila Kiripolská.



Do čias stredoveku zavedie návštevníkov historik o 15.00 h a priblíži život v tomto období. "Súčasťou podujatia bude i výstava stredovekej keramiky. Ukážky jej výroby predvedie skúsený hrnčiar. Chýbať nebudú ani tvorivé dielne. V nich si môžu vyskúšať nielen deti prácu s hrnčiarskou hlinou, výrobu papierových hradov či iných modelov a prácu archeológa v provizórnom archeologickom pieskovisku," dodala Kiripolská.