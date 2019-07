Na medzinárodnom dni sa v Prešove stretnú nepočujúci

Na rôznych miestach v Prešove sa budú hrať rozličné športy. V priestoroch Strednej školy strojníckej to bude futsal a volejbal, v Spojenej škole Pavla Sabadoša sa zas bude hrať stolný tenis.

Prešov 25. júla (TASR) – V Prešove sa po 17 rokoch stretnú nepočujúci. V dňoch 27. a 28. septembra sa tam uskutoční Medzinárodný deň nepočujúcich (MDN), ktorý má na Slovensku 42-ročnú tradíciu. Tento rok je podujatie podľa tlačovej referentky Mestského úradu v Prešove Lenky Šitárovej o to výnimočnejšie, pretože sa spája so 60. výročím založenia Športového klubu nepočujúcich v Prešove.



"Cieľom MDN 2019 je najmä prezentácia nepočujúcich ako rovnocennej komunity na Slovensku a zachovanie posunkového jazyka, ktorý je zaradený do kultúrneho dedičstva. Podujatie budú sprevádzať najmä odborné semináre, medzi nimi aj seminár o osobnej asistencii, tlmočníckej službe, online tlmočení či zamestnávaní zdravotne postihnutých ľudí. Nebude chýbať ani zábava. Účastníkov čaká množstvo športových disciplín či spoločenský večer," uviedla Šitárová.



Na rôznych miestach v Prešove sa budú hrať rozličné športy. V priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej to bude futsal a volejbal, v Spojenej škole Pavla Sabadoša na Duklianskej ulici sa zas bude hrať stolný tenis.



"Na Jazdeckej ulici si na svoje prídu všetci nadšení bowlingoví hráči a tí menej aktívni športovci si budú môcť v priestoroch klubovne Krajského centra Asociácie nepočujúcich Slovenska v Prešove zahrať šípky či poker," doplnila Šitárová.



Podujatie vyvrcholí medzinárodným futbalovým zápasom starých pánov vo futbale medzi nepočujúcimi z klubu v Prešove a Prahe. Hrať sa bude v areáli ihriska na Mukačevskej ulici v Prešove.



Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o komunite nepočujúcich na Slovensku a v Prešove, ich aktivitách či posunkovom jazyku, bude počas MDN 2019 na Hlavnej ulici pripravený informačný stánok.