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Na Medzinárodnom krajanskom festivale sa zídu Slováci z celého sveta
Organizátorom podujatia je MS v spolupráci s mestom Martin a ďalšími partnermi.
Autor TASR
Martin 31. júla (TASR) - Stretnutie Slovákov z celého sveta i kultúrne zážitky prinesie druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu, ktorý sa v piatok začína v areáli sídelnej budovy Matice slovenskej (MS) v Martine. Ako TASR informovala hovorkyňa MS Laura Hancová, festival je oslavou spoločných koreňov, kultúrneho dedičstva a hodnôt, ktoré spájajú slovenské komunity po celom svete.
„Po úspešnom prvom ročníku sa opäť stretávame, aby sme spoločne oslávili slovenské tradície, folklór, hudbu a silné puto Slovákov žijúcich doma aj v zahraničí,“ uviedla Hancová s tým, že festival opäť vytvorí priestor na prepájanie slovenských komunít zo zahraničia s domácim prostredím. V programe sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva, ktoré prinesú bohatstvo slovenských tradícií uchovávaných za hranicami Slovenska.
Súčasťou piatkového slávnostného otvorenia festivalu bude diskusia s krajanskými účastníkmi, beseda so spisovateľom Jozefom Banášom a večerný koncert Legendy slovenských pódií - Večer nestarnúcich hitov, po ktorom bude nasledovať večerný DJ set.
„Sobota (1. 8.) bude patriť rodinám, folklóru a hudbe. Dopoludnia sa predstavia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a obľúbené predstavenie Zahrajko a Myška Eliška. Popoludní festival ovládnu vystúpenia krajanských telies zo zahraničia, ktoré vyvrcholia slávnostným galaprogramom. Večerný program doplní koncert skupiny Hrdza a vystúpenie SKUS Pivnica zo Srbska,“ dodala hovorkyňa.
Súčasťou festivalu bude aj sprievodný program, v rámci ktorého sú pripravené atrakcie pre rodiny s deťmi, stánky ľudových remesiel, občerstvenie a výstava šatnice MS. Záverečný deň festivalu bude v nedeľu 2. augusta patriť i pobožnosti.
Organizátorom podujatia je MS v spolupráci s mestom Martin a ďalšími partnermi. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Po úspešnom prvom ročníku sa opäť stretávame, aby sme spoločne oslávili slovenské tradície, folklór, hudbu a silné puto Slovákov žijúcich doma aj v zahraničí,“ uviedla Hancová s tým, že festival opäť vytvorí priestor na prepájanie slovenských komunít zo zahraničia s domácim prostredím. V programe sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva, ktoré prinesú bohatstvo slovenských tradícií uchovávaných za hranicami Slovenska.
Súčasťou piatkového slávnostného otvorenia festivalu bude diskusia s krajanskými účastníkmi, beseda so spisovateľom Jozefom Banášom a večerný koncert Legendy slovenských pódií - Večer nestarnúcich hitov, po ktorom bude nasledovať večerný DJ set.
„Sobota (1. 8.) bude patriť rodinám, folklóru a hudbe. Dopoludnia sa predstavia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a obľúbené predstavenie Zahrajko a Myška Eliška. Popoludní festival ovládnu vystúpenia krajanských telies zo zahraničia, ktoré vyvrcholia slávnostným galaprogramom. Večerný program doplní koncert skupiny Hrdza a vystúpenie SKUS Pivnica zo Srbska,“ dodala hovorkyňa.
Súčasťou festivalu bude aj sprievodný program, v rámci ktorého sú pripravené atrakcie pre rodiny s deťmi, stánky ľudových remesiel, občerstvenie a výstava šatnice MS. Záverečný deň festivalu bude v nedeľu 2. augusta patriť i pobožnosti.
Organizátorom podujatia je MS v spolupráci s mestom Martin a ďalšími partnermi. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.