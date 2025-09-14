Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Medzinárodnom organovom festivale I. Sokola predstavia aj portatívy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Autor TASR
Košice 14. septembra (TASR) - Spolu 16 podujatí ponúkne 54. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola (MOFIS), ktorý štartuje v nedeľu a potrvá do 28. septembra. Jeho špecialitou budú organové portatívy. Program festivalu sa okrem Košíc uskutoční aj v Sabinove, Prešove, v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Rimavskej Sobote či v Belianskej jaskyni vo Vysokých Tatrách. TASR o tom zo Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) informovala Jana Tomalová.

Festival o 19.30 h otvorí organový recitál v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, v rámci ktorého odznie aj svetová premiéra súčasného skladateľa Samuela Hvozdíka - Petrichor. MOFIS počas najbližších dvoch týždňoch ponúkne nielen v kostoloch napríklad aj diela skladateľov, ako Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Girolamo Frescobaldi a ďalších. ŠfK pripomína, že festivaloví interpreti prídu do regiónu s obmeneným programom oproti koncertom v Košiciach.

Počas festivalu majú návštevníci možnosť počuť a vidieť na každom koncerte iný nástroj a tak sa presvedčiť o rozmanitosti kráľovského nástroja. Tento rok sme ponuku rozšírili aj o niekoľko portatívov, malých prenosných organov, ktoré si umelec prinesie až z Francúzska,“ povedal manažér a dramaturg MOFIS Štefan Iľaš.

Christophe Deslignes zahrá na portatívoch vo štvrtok 18. septembra vo Východoslovenskej galérii a v sobotu 20. septembra v Belianskej jaskyni. V piatok 19. septembra je v Dome umenia v Košiciach naplánovaná ich prezentácia vrátane prednášky a ukážok.

MOFIS je najstarším organovým festivalom na Slovensku. „Pevne sa viaže k nášmu umeleckému pôsobeniu a svojím presahom do viacerých miest na východnom Slovensku rozširuje naše poslanie prinášať hudbu širšiemu publiku,“ dodala generálna riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová.

Kompletný program festivalu je zverejnený na webovej stránke ŠfK.
