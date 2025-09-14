< sekcia Regióny
Na Medzinárodnom organovom festivale I. Sokola predstavia aj portatívy
Kompletný program festivalu je zverejnený na webovej stránke ŠfK.
Autor TASR
Košice 14. septembra (TASR) - Spolu 16 podujatí ponúkne 54. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola (MOFIS), ktorý štartuje v nedeľu a potrvá do 28. septembra. Jeho špecialitou budú organové portatívy. Program festivalu sa okrem Košíc uskutoční aj v Sabinove, Prešove, v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Rimavskej Sobote či v Belianskej jaskyni vo Vysokých Tatrách. TASR o tom zo Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) informovala Jana Tomalová.
Festival o 19.30 h otvorí organový recitál v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, v rámci ktorého odznie aj svetová premiéra súčasného skladateľa Samuela Hvozdíka - Petrichor. MOFIS počas najbližších dvoch týždňoch ponúkne nielen v kostoloch napríklad aj diela skladateľov, ako Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Girolamo Frescobaldi a ďalších. ŠfK pripomína, že festivaloví interpreti prídu do regiónu s obmeneným programom oproti koncertom v Košiciach.
„Počas festivalu majú návštevníci možnosť počuť a vidieť na každom koncerte iný nástroj a tak sa presvedčiť o rozmanitosti kráľovského nástroja. Tento rok sme ponuku rozšírili aj o niekoľko portatívov, malých prenosných organov, ktoré si umelec prinesie až z Francúzska,“ povedal manažér a dramaturg MOFIS Štefan Iľaš.
Christophe Deslignes zahrá na portatívoch vo štvrtok 18. septembra vo Východoslovenskej galérii a v sobotu 20. septembra v Belianskej jaskyni. V piatok 19. septembra je v Dome umenia v Košiciach naplánovaná ich prezentácia vrátane prednášky a ukážok.
MOFIS je najstarším organovým festivalom na Slovensku. „Pevne sa viaže k nášmu umeleckému pôsobeniu a svojím presahom do viacerých miest na východnom Slovensku rozširuje naše poslanie prinášať hudbu širšiemu publiku,“ dodala generálna riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová.
Kompletný program festivalu je zverejnený na webovej stránke ŠfK.
Festival o 19.30 h otvorí organový recitál v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, v rámci ktorého odznie aj svetová premiéra súčasného skladateľa Samuela Hvozdíka - Petrichor. MOFIS počas najbližších dvoch týždňoch ponúkne nielen v kostoloch napríklad aj diela skladateľov, ako Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Girolamo Frescobaldi a ďalších. ŠfK pripomína, že festivaloví interpreti prídu do regiónu s obmeneným programom oproti koncertom v Košiciach.
„Počas festivalu majú návštevníci možnosť počuť a vidieť na každom koncerte iný nástroj a tak sa presvedčiť o rozmanitosti kráľovského nástroja. Tento rok sme ponuku rozšírili aj o niekoľko portatívov, malých prenosných organov, ktoré si umelec prinesie až z Francúzska,“ povedal manažér a dramaturg MOFIS Štefan Iľaš.
Christophe Deslignes zahrá na portatívoch vo štvrtok 18. septembra vo Východoslovenskej galérii a v sobotu 20. septembra v Belianskej jaskyni. V piatok 19. septembra je v Dome umenia v Košiciach naplánovaná ich prezentácia vrátane prednášky a ukážok.
MOFIS je najstarším organovým festivalom na Slovensku. „Pevne sa viaže k nášmu umeleckému pôsobeniu a svojím presahom do viacerých miest na východnom Slovensku rozširuje naše poslanie prinášať hudbu širšiemu publiku,“ dodala generálna riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová.
Kompletný program festivalu je zverejnený na webovej stránke ŠfK.