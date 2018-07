Na Memoriáli Jána Stilla sa pokúsia o rekord v hromadnom bubnovaní

Pripravený je tiež špeciálny Fitness fun tréning pre tých, ktorí majú chuť na zlepšenie kondície a rozcvičku pod dozorom profesionálnych trénerov.

Nová Lesná 13. júla (TASR) - Počas piatkového večera sa návštevníci Novej Lesnej pod Tatrami môžu v rámci 19. ročníka Memoriálu Jána Stilla tešiť okrem iného aj na vystúpenie hudobnej skupiny, bubnovú šou a pokus o rekord v hromadnom bubnovaní v podaní skupiny BATIDA. „Pripravený je tiež špeciálny Fitness fun tréning pre tých, ktorí majú chuť na zlepšenie kondície a rozcvičku pod dozorom profesionálnych trénerov,“ informoval starosta Novej Lesnej a zároveň organizátor podujatia Peter Hritz.



Dodal, že pre tých, ktorí si na hlavný sobotňajší (14.7.) beh do vrchu na tradičnej trati z Novej Lesnej netrúfajú, organizátori pripravili v piatok večer aj menej náročný večerný Night Run. Ten povedie ulicami Novej Lesnej v celkovej dĺžke 5,7 kilometra. „Zároveň uvedieme do života knihu Robo Štefko, je to najrýchlejší československý bežec, rodák z Popradu, ktorý momentálne žije v Čechách a ako jediný zabehol maratón pod dve hodiny a desať minút,“ upozornil Hritz. Tradičný športový projekt pod Tatrami je určený pre všetkých fanúšikov športu, pre profesionálnych i amatérskych bežcov, pre ich sprievodné tímy, rodinných príslušníkov aj návštevníkov slovenských veľhôr. Je to zároveň podujatie v rámci série Tatry Prestige Tour 2018, ktoré rozhoduje o bežeckom kráľovi Tatier. „Tento ročník Memoriálu Jána Stilla je zároveň súčasťou Železničiarskych majstrovstiev ČR a SR v behu do vrchu, čo podľa nás zvýši atraktivitu podujatia. Asfaltová trať dlhá 9370 metrov, respektíve 6600 metrov, preverí aj najskúsenejších pretekárov,“ vyjadril sa Hritz.