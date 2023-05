Na memoriáli Jozefa Gabčíka štartovalo takmer 350 bežcov

Rajecké Teplice/Žilina 13. mája (TASR) – Na štart Memoriálu Jozefa Gabčíka sa v sobotu v Rajeckých Tepliciach-Poluvsí postavilo takmer 350 bežcov. Podujatím si uctili pamiatku priameho účastníka atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v Prahe. TASR o tom informoval hovorca Síl pre špeciálne operácie Mário Pažický s tým, že najrýchlejším bežcom bol Kristián Brezáni z Maratón klubu Rajec s časom 41 minút a 12 sekúnd.



História memoriálu siaha do začiatkov 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorý po Gabčíkovi nesie čestný názov. "Jedenásťkilometrový beh z Poluvsia do Žiliny bol spočiatku určený iba pre vojakov a policajtov, postupne začali chodiť aj civilní bežci," vysvetlil Pažický s tým, že neskôr sa podujatie dostalo aj do športového kalendára a stala sa z toho veľká akcia.



"Som nesmierne rád, že spolu s mojimi vojakmi prehlbujeme a šírime ideu hrdinského činu Jozefa Gabčíka, práve v tejto dobe i dnes, pripomenutím si výročia operácie Antropoid a 29. ročníkom tohto behu," povedal veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Peter Žochňák.



Zástupca veliteľa Síl pre špeciálne operácie Pavol Šebík poukázal na Gabčíkov odkaz na patriotizmus. "Jozef Gabčík povýšil bezpečnosť všetkých nás nad bezpečnosť svoju vlastnú. Budovanie národnej hrdosti je dôležité osobitne v tejto dobe," uviedol Šebík.



Na trati nechýbalo zdravotnícke zabezpečenie a občerstvenie. Súčasťou programu podujatia boli pietne akty neďaleko rodného domu Gabčíka a pri jeho pamätníku v Žiline.