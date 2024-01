Na mestskom cintoríne v Levoči pribudlo nové kolumbárium

Levoča 3. januára (TASR) - Po naplnení kapacity kolumbária na mestskom cintoríne v Levoči sa tamojšie technické služby rozhodli pre výstavbu nového urnového hája. Hovorkyňa mesta Vladimíra Novotná Čajová informovala, že koncom minulého roka ukončili 1. etapu projektu, v ktorej bola vystavaná urnová stena so 60 schránkami. Práce financovali z ušetreného príspevku za rok 2022. Správa cintorína začne schránky prenajímať v priebehu januára. Zároveň zavádza nové pravidlá prideľovania a starostlivosti o urnové schránky.



"Po naplnení urnovej steny sú Technické služby mesta Levoča pripravené po zabezpečení financovania postaviť ďalšie dve. Po skončení celého projektu by tak na mestskom cintoríne malo pribudnúť až 300 nových schránok," uviedla Novotná Čajová. Súčasťou zámeru je aj tzv. rozptylová lúka, ktorá sa začiatkom jari zatrávni a v priebehu tohto roka by už mohla slúžiť ako pietne miesto.



Na základe správy staršieho kolumbária na cintoríne upravili technické služby aj podmienky nájmu a vyzývajú na vzájomný rešpekt nájomcov urnových schránok. "Tie sa budú po novom prideľovať iba s následným uložením urny v súlade s prideľovacím plánom a nájom ako rezerva už nebude možný," dodala hovorkyňa s tým, že ďalšie pravidlá a podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.