Šaľa 14. júna (TASR) – Na mestskom cintoríne v Šali by malo vzniknúť kolumbárium so 48 urnovými schránkami. Vedenie mesta chce jeho výstavbou vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí chcú pozostatky svojich blízkych umiestniť do urnovej steny. „V súčasnosti stúpa záujem ľudí o kremáciu svojich zosnulých blízkych. V mestských cintorínoch preto postupne pribúdajú urnové steny, tzv. kolumbáriá,“ zdôvodnilo zámer výstavby vedenie mesta.



O výstavbe kolumbária rozhodnú mestskí poslanci na júnovom zasadnutí zastupiteľstva. V prípade schválenia zámeru by sa mala realizácia začať na jeseň tohto roka.



Urnové steny by mali stáť na mestskom cintoríne, v blízkosti tabule s menami zosnulých osobností Šale. Vedenie mesta plánuje v prvej etape postaviť dve urnové steny, ak sa osvedčia, nevylučuje výstavbu ďalších. Jedna stena by mala ponúknuť 24 urnových schránok. Vzhľad kolumbárií bude spĺňať kritériá modernej doby. Jeho steny budú obložené čiernym mramorom, predná doska, určená na nápis, bielym mramorom. Po realizácii budú urnové schránky uzavreté prednou doskou. Samospráva plánuje zrealizovať aj úpravu okolia kolumbária, kde pribudne lavička a pozostalí budú môcť zapáliť symbolickú sviečku.