Na mestskom cintoríne v Šali vybudujú kolumbárium

Šaľa 11. októbra (TASR) - Na mestskom cintoríne v Šali by do konca roka malo pribudnúť nové kolumbárium. Stáť bude pri dome smútku, tvoriť ho budú dve urnové steny so 48 schránkami.



Terénne práce sa začnú už v priebehu tohto týždňa. "Vybudujú sa základy urnových stien a prístupový chodník so zámkovou dlažbou, tá sa vymení aj pred vstupom do obradnej siene domu smútku," uviedla Erika Kollerová z mestského úradu. Ako doplnila, urnové steny budú stáť v blízkosti tabule s menami zosnulých osobností Šale.



Steny kolumbária budú obložené čiernym mramorom. "Urnové schránky budú uzavreté prednou doskou z bieleho mramoru. Upraví sa aj okolie kolumbária. Pribudne lavička a pozostalí tu budú môcť zapáliť aj symbolickú sviečku. Budú si môcť tiež objednať aj držiak na kvet či sviečku," vysvetlila Kollerová. Ako dodala, po výstavbe prvých dvoch urnových stien plánuje mesto postaviť neskôr ďalšie tri.