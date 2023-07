Na mestskom kúpalisku v Poltári sa začala sezóna, ceny sú nižšie

Poltár 3. júla (TASR) - V týchto dňoch otvorilo svoje brány mestské kúpalisko v Poltári. Návštevníkov z mesta i okolia privítali znížené ceny za vstup, ktoré iba nedávno schválili mestskí poslanci.



"Tohtoročná letná sezóna vyjde návštevníkov nášho kúpaliska lacnejšie. Týka sa to detí do 15 rokov, rovnako tak dôchodcov," uviedla pre TASR hovorkyňa Mestského úradu v Poltári Jozefína Očenášová.



Menej zaplatí aj občan s trvalým pobytom v meste Poltár alebo niektorej jeho prímestskej časti. Znížilo sa aj parkovné pri kúpalisku, zrušilo sa však ranné plávanie.



Kúpalisko s dvomi bazénmi bude v prípade pekného počasia otvorené denne od 9.00 h do 19.00 h. Priaznivci športu si okrem plávania môžu zahrať v areáli volejbal či s deťmi "živé človeče". "V prípade nepriaznivého počasia je kúpalisko z bezpečnostných dôvodov zatvorené," doplnila Očenášová.