Na mestskom úrade v Dolnom Kubíne obmedzili pohyb ľudí

Dolný Kubín 11. marca (TASR) – Na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne od stredy obmedzili pohyb ľudí. Pri vstupe do novej budovy vedenie mesta zriadilo dočasnú kanceláriu prvého kontaktu, kde si obyvatelia vybavia základnú agendu. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



"V prípade, že je nevyhnutný osobný kontakt s konkrétnym odborom alebo oddelením, prizveme odborného zamestnanca na prízemie novej budovy mestského úradu. Tu je zriadená miestnosť na vybavovanie týchto náležitostí," vysvetlila prednostka Mestského úradu v Dolnom Kubíne Andrea Barienčíková.



Dodala, že pri vstupe do budovy sa nachádza zariadenie s dezinfekčným prostriedkom, ktoré umiestnia aj na ďalších frekventovaných miestach. Vchod do historickej budovy je uzavretý.