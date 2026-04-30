Na mestskom úrade v Banskej Bystrici 8. mája nebudú úradovať
Autor TASR
Banská Bystrica 30. apríla (TASR) - Mestský úrad v Banskej Bystrici bude v piatok 8. mája, v Deň víťazstva nad fašizmom, pre verejnosť zatvorený. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že hoci tento deň už na základe legislatívnych zmien nie je dňom pracovného pokoja, naďalej ide o štátny sviatok.
„Mesto sa rozhodlo pristúpiť k zatvoreniu úradu z organizačných, prevádzkových a ekonomických dôvodov. Obmedzenie sa nevzťahuje na zariadenia a pracoviská zabezpečujúce nepretržité a nevyhnutné služby pre obyvateľov mesta, ktoré nie je možné prerušiť ani obmedziť. Ide najmä o zariadenia sociálnych služieb, mestskú políciu, materské školy (MŠ) či detské jasle. MŠ, v ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, budú v tento deň otvorené,“ vysvetlila Marhefková.
Ako tiež doplnila, keďže základné školy sú samostatné právne subjekty, o organizácii vyučovania či udelení voľna rozhodujú ich riaditelia.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
