Na mestskom úrade v Ružomberku robia personálny audit

Ružomberok 12. februára (TASR) – Na ružomberskom mestskom úrade robia personálny audit. Ide o iniciatívu vedenia mesta. Výsledky by mali byť známe koncom februára. Pre TASR to potvrdil hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Audit je zameraný predovšetkým na mestský úrad, no týkať sa bude aj mestských podnikov - obchodných spoločností, príspevkových a rozpočtových organizácií, tiež organizácií a združení cestovného ruchu. "Spoločnosť, ktorá audit vykonáva, bola vybraná na základe súťaže a s touto prácou má niekoľkoročné skúsenosti," ubezpečil Miškovčík.



Ako dodal, cieľom je zmapovať súčasný stav všetkých činností, informačných tokov a kapacitného modelu a následné vypracovanie súhrnnej záverečnej správy. "Úlohou audítorov je zistiť, popísať a navrhnúť úpravy systému organizácie a riadenia tak, aby bolo možné posúdiť efektívnosť riadenia procesov a ľudí," vysvetlil hovorca ružomberského primátora.