Na mestskom úrade v Trnave pribudol nový vyvolávací systém

Trnava 6. augusta (TASR) - Pri vstupe do klientskeho centra na Mestskom úrade v Trnave nájdu klienti nový vyvolávací systém, ktorý by mal zjednodušiť a zrýchliť vybavovanie ich požiadaviek. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



"V čakárni pred priestormi klientskeho centra je po pravej strane umiestnené nové zariadenie - kiosk, na ktorom si klienti vyberú z ponuky služieb, ktoré chcú so zamestnancami klientskeho centra riešiť," priblížilo mesto.



Kiosk vydá poradové číslo, s ktorým klient čaká v priestoroch vestibulu až do momentu, keď sa jeho poradové číslo zobrazí na obrazovke. "Na obrazovke je k vyvolanému poradovému číslu priradená informácia s číslom pracoviska, na ktorom bude jeho požiadavka vybavená. Následne môže klient vstúpiť do priestorov klientskeho centra k priradenému pracovisku," doplnila samospráva.



Klientov prosí, aby do priestorov klientskeho centra vstupovali až po priradení čísla konkrétneho pracoviska. "V opačnom prípade nebude klient vedieť, ktorý zamestnanec je poverený vybavovať jeho požiadavky," dodalo mesto.