Na školách v Žiari nad Hronom vybudujú vodozádržné opatrenia

Žiar nad Hronom 31. októbra (TASR) - V Žiari nad Hronom zrealizujú vodozádržné opatrenia za takmer 792.000 eur. O pridelení dotácie z ministerstva životného prostredia na tento účel informoval na sociálnej sieti žiarsky primátor Peter Antal.



"Tieto financie budú využité v rámci projektu Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia," uviedol. V praxi to znamená, že vďaka dotácii na všetkých školách a škôlkach v meste vybudujú vodozádržné opatrenia v podobe retenčných nádrží so vsakovacími objektami, dažďových záhrad a zelených striech.



Účelom projektu je podľa Antala implementovať komplexný systém na zhromažďovanie, využitie a riadenie dažďovej vody s cieľom maximalizovať udržateľné využitie tohto zdroja vody a minimalizovať jeho negatívne environmentálne dôsledky.



Výsledok projektu prispeje k zlepšeniu mikroklímy, k zníženiu zrážkovej vody, odvádzanej do kanalizácie, k zlepšeniu a skvalitneniu podzemnej vody, k zníženiu CO2, k predchádzaniu povodniam z prívalových zrážok, ako aj k celkovému rozvoju biodiverzity.



"Som hrdý na to, že naše mesto sa aj vďaka takýmto projektom posúva vpred a stáva sa moderným ekologickým mestom. Teším sa na implementáciu tohto projektu a na všetky pozitívne vplyvy, ktoré občanom tohto mesta prinesie," dodal primátor.