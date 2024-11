Na mieste bývalej lipy slobody stojí v Trenčíne nová lipa malolistá

Trenčín 28. novembra (TASR) - Na Mierovom námestí v Trenčíne stojí od stredy (27. 11.) nová lipa. Asi 25-ročnú lipu malolistú umiestnili na mieste, kde v roku 1968 zasadili lipu slobody. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Lipa slobody rástla na centrálnom trenčianskom námestí takmer 55 rokov, pre odumretie musela byť odstránená a v marci 2023 ju nahradili asi 30-ročnou lipou striebristou. Ani jej sa tu však nedarilo a uhynula. V máji tohto roka ju pracovníci trenčianskeho Mestského hospodárstva a správy lesov vybrali zo zeme aj s koreňovou sústavou a odviezli na spracovanie do kompostárne. Na mieste, kde rástla, bol do 27. novembra 2024 len trávnik," uviedla hovorkyňa.



Podľa vedúceho údržby verejnej zelene mesta Trenčín Petra Kadáka novú lipu usadili do vykopanej jamy, upevnili podzemným kotvením, prisypali hnojivom a zakryli substrátom a hlinou. Predchádzajúci druh lipy sa používa na výsadbu v zhoršených poveternostných podmienkach, no neobľubuje veľkú vlahu a nemá rád premokrenie. Na námestí je však okolo stromu trávnik, ktorý potrebovali zavlažovať, čo stromu nevyhovovalo.



"Práve zasadená lipa malolistá je druh, ktorý znesie aj zamokrenie. Tento druh je možné vidieť aj v povodí Váhu," doplnil Kadák.