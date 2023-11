Na miestnom úrade v Petržalke používajú pri vstupe kiosk a turnikety

Bratislava 2. novembra (TASR) - Na miestnom úrade v bratislavskej Petržalke sa od štvrtka pri vstupe používa digitálny kiosk a turnikety. Návštevníci sa tak majú rýchlejšie zorientovať. TASR o tom informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.



Priblížila, že kiosk ich pri vstupe nasmeruje na poschodia a oddelenie či referát, kde vybavia to, čo potrebujú. Ozrejmila, že v prípade vstupu s invalidným vozíkom či detským kočiarom otvorí personál bočný vchod.



Nový systém zatiaľ funguje v testovacej verzii. V najvyťaženejších stránkových hodinách má podľa hovorkyne zabezpečiť plynulejší priebeh. Mestská časť získa vďaka nemu aj dáta o najnavštevovanejších agendách i dĺžke vybavovania.



"Tieto dáta nám do budúcna poslúžia pre lepší prehľad o tom, čo ľudia vybavujú najčastejšie. Podľa výsledkov budeme vedieť, ktoré služby občanom je potrebné prioritne zdigitalizovať, prípadne kde posilniť stav personálu," doplnil Martin Bodický z referátu IT miestneho úradu.