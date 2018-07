Na Mikszáthovej ulici v Rimavskej Sobote pribudne nové parkovisko

V súčasnosti na uvedenej ulici odparkované autá často spomaľujú premávku, nakoľko šírka cesty neumožňuje plynulý prejazd v obidvoch smeroch.

Rimavská Sobota 21. júla (TASR) – Nové parkovisko pre 80 vozidiel buduje v posledných týždňoch samospráva Rimavskej Soboty na Mikszáthovej ulici neďaleko centra mesta. Podľa slov primátora Jozefa Šimka poslanci na jeho výstavbu odsúhlasili 80.000 eur, celkový rozpočet je však vo výške do 150.000 eur.



"Nakoľko to však robíme aj vlastnými silami a prostriedkami za pomoci Technických služieb mesta, dovolím si povedať, že tých 80.000 eur nám na výstavbu bude postačovať. Keď ho dokončíme, na Mikszáthovu ulicu dáme zákaz zastavenia, pretože vodiči budú môcť využívať toto nové parkovisko," uviedol primátor.



V súčasnosti na uvedenej ulici odparkované autá často spomaľujú premávku, nakoľko šírka cesty neumožňuje plynulý prejazd v obidvoch smeroch. Vznikajú tak situácie, kedy vodiči v pruhu s parkujúcimi autami musia dávať prednosť protiidúcim vozidlám.



Zámer výstavby tohto parkoviska s účelom odľahčenia dopravy a rozšírenia miest na parkovanie samospráva avizovala už koncom roka 2016, kedy sa ním zaoberali mestskí poslanci. "Takmer denne chodievam touto ulicou. Autá stoja po obidvoch stranách, pretože niet kde parkovať a navyše je tam i Sociálna poisťovňa, do ktorej chodí strašné množstvo ľudí," podotkol vtedy poslanec Štefan Baláž.



Minulý rok samospráva pripravovala pozemok na výstavbu. Z priestranstva odviezli nadbytočnú zeminu i nahromadený stavebný odpad a realizovaný bol aj archeologický prieskum.