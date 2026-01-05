< sekcia Regióny
Na ministerstve vnútra vznikol Inštitút samosprávy
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Na ministerstve vnútra funguje od 1. januára Inštitút samosprávy. Má ísť o odborný útvar, ktorý zvýši efektívnosť a kvalitu fungovania územnej samosprávy na Slovensku. Okrem toho poskytne metodickú podporu, vzdelávanie a riešenia na zlepšenie fungovania samospráv a služieb pre občanov. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Vznik Inštitútu samosprávy je odpoveďou na dlhodobú potrebu posilniť odborné kapacity štátu aj samospráv. Obciam a mestám chceme poskytovať lepšie nástroje, kvalitné dáta a praktickú podporu, aby mohli efektívne fungovať a poskytovať moderné služby všetkým obyvateľom,“ uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
Ako Neumann doplnil, nový inštitút by sa mal zamerať najmä na praktickú pomoc samosprávam. Mal by takisto reagovať na poznatky z praxe či analyzovať potreby územnej samosprávy a poskytovať odborné riešenia. „Súčasťou jeho práce bude aj príprava strategických a koncepčných návrhov modernizácie samospráv, tvorba politík a legislatívnych návrhov, ako aj vypracúvanie analytických dokumentov či materiálov na rokovania vlády,“ doplnil hovorca. Zaoberať sa bude aj inou agendou. Do svojej pôsobnosti napríklad dostal výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov.
