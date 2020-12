Na Mlynskom náhone v Košiciach by sa mohlo aj člnkovať

Košice 26. decembra (TASR) – Na Mlynskom náhone v Košiciach by sa mohlo v lete člnkovať a v zime korčuľovať. Vyplýva to z víťazného návrhu krajinársko-urbanistickej súťaže zameranej na jeho revitalizáciu. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie premeny zóny s rozlohou 14 hektárov, ktorá sa nachádza v širšom centre mesta, na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom. Premena by mohla stáť 1,9 milióna eur.



Autori návrhu, ktorými sú kolektív Tomáš Hanáček, Katarína Fejo a Katarína Gloneková, vidia Mlynský náhon ako prvok identity mesta, ktorý by sa mohol meniť po etapách. Ich víziou je „upokojiť dopravu“ v danom území tým, že by na Gorkého ulici ubudol jeden zo súčasných štyroch jazdných pruhov. Zároveň by na Mlynskom náhone vznikli tzv. mikropriestory, ktoré by predstavovali miesta komunitného života s rôznym zameraním.



V rámci ďalších rekreačných aktivít kladú dôraz aj na vybudovanie chodníkov pre peších a cyklistov. Neďaleko mosta na Hlinkovej ulici by mohlo vzniknúť pomyselné prepojenie medzi týmto tokom a Hornádom, na čo by nadväzoval skatepark. V jednom úseku chcú tiež odkryť podzemnú časť Mlynského náhonu. „Technický problém s teplovodom je riešený atypickým kruhovým prvkom, ktorý má potenciál stať sa 'ikonickým bodom' tohto vodného diela. Utlmenie dopravy na Gorkého ulici umožňuje vizuálne a funkčne prepojiť Kultúrne centrum Tabačka s hotelom Yasmin, čo môže priniesť člnkovanie na Mlynskom náhone v lete a korčuľovanie v zime. Navrhované námestie je výborným mestotvorným prvkom s jasnou kultúrnou funkciou,“ píše sa vo víťaznom návrhu.



Košický viceprimátor Marcel Gibóda potvrdil, že pri jeho realizácii chce mesto využiť zdroje z eurofondov v novom programovom období 2021 - 2027. „Pozitívom prístupu, ktorý sme zvolili, je nielen celkový pohľad na danú lokalitu. Sústredíme sa aj na samotný vodný tok či dopravné prepojenia a každodenný peší pohyb obyvateľov. Dôležité je aj rozvrhnutie riešenia na etapy, čo uľahčí aj realizáciu zložitejších častí projektu,“ povedal.



Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením (OZ) Mlynský náhon vyhlásilo súťaž koncom júla. Na základe zaslaných portfólií spomedzi 15 prihlásených účastníkov vybrala porota päť najlepších kolektívov. Svoje návrhy napokon odoslali štyri. Jedným z parametrov bol aj rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach. Predseda OZ Eugen Ščavnický vyjadril potešenie z toho, že všetci súťažiaci sa zhodli na znížení dopravnej záťaže a na vytváraní príjemných verejných priestorov pre ľudí so zakomponovaním vodného toku. Čo sa týka víťazného návrhu, podľa poroty je ambiciózny a pritom „triezvo rešpektuje princíp realizovateľnosti“.