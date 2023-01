Na Mlynských nivách má vyrásť štvrť na princípoch 15-minútového mesta

Bratislava 12. januára (TASR) - Na bratislavských Mlynských nivách má vzniknúť nová štvrť na princípoch 15-minútového mesta. V málo využívanom území po bývalých priemyselných areáloch sa ráta s blokovou zástavbou aj mestským bulvárom. Oznámil to mestský Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý bude pre túto lokalitu tvoriť urbanistickú štúdiu.



Riešené územie je na rozlohe 138 hektárov a je vymedzené ulicou Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 - Prístavný most a Prístavná. Je tu viacero vlastníkov pozemkov, ktorí sa prihlásili do výzvy hlavného mesta na zmenu územného plánu s cieľom zvýšenia dostupnosti bývania. Predtým však bude vytvorená štúdia, podľa ktorej má nová štvrť vzniknúť.



"Po prvýkrát je to príležitosť, aby boli skoordinované záujmy jednotlivých vlastníkov pozemkov aj vhodne doplnené o verejný záujem obyvateľov novej štvrte aj mesta. Teda o potrebnú vybavenosť, ako sú školy, zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti či parky a zeleň," vyhlásil inštitút.



Cieľom je podľa neho vyhnúť sa tomu, že v území vzniknú individuálne projekty bez potrebných verejných funkcií. Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti navrhovaný mestský bulvár primárne určený pre električkovú trasu, cyklotrasu a peší pohyb, aký Bratislava doteraz nemá. "Bulvár majú dopĺňať komorné námestia s utlmenou dopravou a vzájomne prepojenými ulicami. Vznikne tu tiež sieť verejných parkov, ktoré podporia adaptáciu na zmenu klímy," spresnil MIB.



Návrh zadania na štúdiu, ktorý hlavné mesto zverejnilo na svojom webe, je možné pripomienkovať do 7. februára. Na základe spripomienkovaného a odsúhlaseného zadania začne MIB pripravovať návrh mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy. Po spracovaní bude štúdia predložená mestskému zastupiteľstvu a následne slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu.



Mesto Bratislava má dlhodobý zámer transformovať územia tzv. brownfieldov na princípoch udržateľného mesta na nové potrebné funkcie. Jednou z nich je bývanie, ktorého je v hlavnom meste nedostatok.