Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
< sekcia Regióny

Na Mnoheľovej ulici v Poprade otvoria vodný bar

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Z dôvodu rekonštrukčných prác v centra mesta bude stánok presunutý na Mnoheľovu ulicu pri budove VÚB banky, neďaleko železničnej stanice. Nápoj sa bude podávať v ekologických pohároch.

Autor TASR
Poprad 29. júna (TASR) - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) v spolupráci s mestom Poprad ponúkne návštevníkom počas horúcich letných dní bezplatnú pitnú vodu z vodovodu na osvieženie. Špecialistka marketingu a komunikácie PVPS Božena Dická informovala, že dočasný stánok - „vodný bar“ bude v prevádzke v pracovných dňoch a tiež počas víkendov, a to od stredy 1. júla do 31. augusta v čase od 11.00 h do 17.00 h.

Z dôvodu rekonštrukčných prác v centra mesta bude stánok presunutý na Mnoheľovu ulicu pri budove VÚB banky, neďaleko železničnej stanice. Nápoj sa bude podávať v ekologických pohároch.

Nezabúdajme, že pitná voda výrazne detoxikuje ľudský organizmus, pomáha zlepšovať celkový zdravotný stav človeka. Preto je nevyhnutné množstvo vody v ľudskom organizme pravidelne doplňovať. Veríme, že nielen návštevníci, ale aj domáci obyvatelia znovu uvítajú túto výnimočnú aktivitu,“ upozornila Dická.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

NEBEZPEČNÉ HORÚČAVY: Záchranári za víkend evidujú 308 kolapsov z tepla

VIDEO: BOJ O ŽIVOTY: Záchranný tím odletel pomáhať do Venezuely

Na letisko treba prísť s predstihom, najmä ak je cesta mimo schengenu