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Na Mnoheľovej ulici v Poprade otvoria vodný bar
Z dôvodu rekonštrukčných prác v centra mesta bude stánok presunutý na Mnoheľovu ulicu pri budove VÚB banky, neďaleko železničnej stanice. Nápoj sa bude podávať v ekologických pohároch.
Autor TASR
Poprad 29. júna (TASR) - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) v spolupráci s mestom Poprad ponúkne návštevníkom počas horúcich letných dní bezplatnú pitnú vodu z vodovodu na osvieženie. Špecialistka marketingu a komunikácie PVPS Božena Dická informovala, že dočasný stánok - „vodný bar“ bude v prevádzke v pracovných dňoch a tiež počas víkendov, a to od stredy 1. júla do 31. augusta v čase od 11.00 h do 17.00 h.
Z dôvodu rekonštrukčných prác v centra mesta bude stánok presunutý na Mnoheľovu ulicu pri budove VÚB banky, neďaleko železničnej stanice. Nápoj sa bude podávať v ekologických pohároch.
„Nezabúdajme, že pitná voda výrazne detoxikuje ľudský organizmus, pomáha zlepšovať celkový zdravotný stav človeka. Preto je nevyhnutné množstvo vody v ľudskom organizme pravidelne doplňovať. Veríme, že nielen návštevníci, ale aj domáci obyvatelia znovu uvítajú túto výnimočnú aktivitu,“ upozornila Dická.
Z dôvodu rekonštrukčných prác v centra mesta bude stánok presunutý na Mnoheľovu ulicu pri budove VÚB banky, neďaleko železničnej stanice. Nápoj sa bude podávať v ekologických pohároch.
„Nezabúdajme, že pitná voda výrazne detoxikuje ľudský organizmus, pomáha zlepšovať celkový zdravotný stav človeka. Preto je nevyhnutné množstvo vody v ľudskom organizme pravidelne doplňovať. Veríme, že nielen návštevníci, ale aj domáci obyvatelia znovu uvítajú túto výnimočnú aktivitu,“ upozornila Dická.