Na mnohých úsekoch v Bratislave a okolí sa tvoria kolóny

Bratislava 29. apríla (TASR) - V Bratislave a okolí sa vodiči zdržia na viacerých úsekoch. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti a Stella centrum na webe.



Vodiči si postoja 25 minút v kolóne na starej Seneckej ceste v smere do hlavného mesta. Polhodinové zdržanie hlási Zelená vlna na Karloveskej ulici pri Riviére v smere do centra. Kolóna je aj na Račianskej ulici v smere do centra. Zdržanie je asi 15 minút. Stella centrum hlási kolónu na úseku Dunajská Lužná - Rovinka - Bratislava. Vodiči sa tu zdržia do 15 minút.



V Bratislave na výjazde z Jaroviec na D4 do Rakúska musia vodiči rátať so zdržaním pre nehodu.