< sekcia Regióny
Na modernizáciu ambulancií v Nitrianskom kraji pôjde 3,7 milióna eur
Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke a vybrané špecializované ambulancie.
Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - Viac ako 3,7 milióna eur pôjde v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) na modernizáciu ambulancií všeobecných a špecializovaných lekárov. Peniaze na dotácie sú z Programu Slovensko, výzvu na podávanie žiadostí zverejnil NSK ešte v máji.
Ako kraj informoval, o podporu prejavilo záujem 113 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. „NSK už ukončil administratívne overenie a zaslal koncom augusta Ministerstvu zdravotníctva SR dokumentáciu na ďalšie posúdenie,“ informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.
Cieľom výzvy je zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia ambulancií a obstaraním nového prístrojového vybavenia na diagnostiku, prevenciu a liečbu. „Prispieť má nielen k lepším podmienkam pre zdravotníkov, ale predovšetkým ku skvalitneniu zdravotníckych služieb poskytovaných pacientom v jednotlivých regiónoch nášho kraja,“ uviedol Roman Žembera z Úradu NSK.
Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke a vybrané špecializované ambulancie. „Cieľom je zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti, zvýšenie odolnosti a podpora prechodu z inštitucionálnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť,“ priblížil Úrad NSK.
Ako kraj informoval, o podporu prejavilo záujem 113 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. „NSK už ukončil administratívne overenie a zaslal koncom augusta Ministerstvu zdravotníctva SR dokumentáciu na ďalšie posúdenie,“ informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.
Cieľom výzvy je zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia ambulancií a obstaraním nového prístrojového vybavenia na diagnostiku, prevenciu a liečbu. „Prispieť má nielen k lepším podmienkam pre zdravotníkov, ale predovšetkým ku skvalitneniu zdravotníckych služieb poskytovaných pacientom v jednotlivých regiónoch nášho kraja,“ uviedol Roman Žembera z Úradu NSK.
Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke a vybrané špecializované ambulancie. „Cieľom je zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti, zvýšenie odolnosti a podpora prechodu z inštitucionálnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť,“ priblížil Úrad NSK.